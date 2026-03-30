現在リーグ最長…セルティックスが12シーズン連続のプレーオフ出場決定

3月30日（現地時間29日、日付は以下同）。ボストン・セルティックスは、敵地スペクトラム・センターでシャーロット・ホーネッツ戦に臨み、試合の大部分でリードを保持して114－99で制した。

この日セルティックスはジェイレン・ブラウンをアキレス腱炎のため2戦連続で欠いたほか、デリック・ホワイトもヒザ負傷のため欠場と、主軸が2人も不在だったものの、3連勝を飾った。

ホーネッツ戦では、ジェイソン・テイタムがゲームハイの32得点8アシストに5リバウンド、ペイトン・プリチャードが28得点6リバウンド6アシスト、ネミーアス・ケイタが17得点8リバウンド、ベイラー・シャイヤーマンが14得点をマーク。

この勝利でイースタン・カンファレンス2位の50勝24敗としたセルティックスは、4月19日からスタートする「NBAプレーオフ2026」出場が決定。現在リーグ最長となる、12シーズン連続のプレーオフとなった。

アキレス腱断裂のため、開幕からテイタムを欠く中、セルティックスはブラウンやホワイト、プリチャードが引っ張ってイースト上位の座をキープ。今月上旬のテイタム復帰後も白星先行でシーズンを送り、5シーズン連続の50勝超えを達成した。

5シーズン連続50勝以上は現在リーグ最長。セルティックスのフランチャイズにおいても、1979－80シーズンから1987－88シーズンまでの9シーズン連続に続いて球団史上2位となった。

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