今週の12星座占い「天秤座（てんびん座）」全体運・開運アドバイス【2026年3月30日（月）〜4月5日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月30日（月）〜4月5日（日）「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【天秤座（てんびん座）】
今週は、交友関係が広がるタイミング。個性豊かな人たちと出会って、たくさん刺激を受けるようです。いろんなことを吸収して、自分のために使えると良いでしょう。学べる環境を大切にしてみて。恋愛面は、刺激的な相手よりも、一緒にいると安心できる相手のほうが、今のあなたにはいいかも。優しくしてくれる人を大事にしましょう。
★ワンポイントアドバイス★
感情を発散したいときは、ウォーキングやヨガなどでバランスを取ると良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【天秤座（てんびん座）】
今週は、交友関係が広がるタイミング。個性豊かな人たちと出会って、たくさん刺激を受けるようです。いろんなことを吸収して、自分のために使えると良いでしょう。学べる環境を大切にしてみて。恋愛面は、刺激的な相手よりも、一緒にいると安心できる相手のほうが、今のあなたにはいいかも。優しくしてくれる人を大事にしましょう。
感情を発散したいときは、ウォーキングやヨガなどでバランスを取ると良いでしょう。
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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