好きな時に凍らせてフロート気分！ ブルボン「フローズンフロートゼリー」
記事ポイントブルボンから凍らせて食べる二層構造カップデザート「フローズンフロートゼリー」が登場クリームとゼリーの二層構造で、凍らせるとフロートのような味わいが楽しめるコーラ味・メロンソーダ味・いちごソーダ味の3品を2026年4月7日に全国発売
ブルボンから、凍らせて食べる新感覚のカップデザート「フローズンフロートゼリー」が登場します。
クリームとゼリーの二層構造になっており、凍らせることでフロートのような味わいが楽しめるのが特徴です。
コーラ味・メロンソーダ味・いちごソーダ味の3品が、2026年4月7日に全国で発売されます。
ブルボン「フローズンフロートゼリー」
内容量：144g発売日：2026年4月7日（火）全国発売販売チャネル（予定）：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限：6カ月
「フローズンフロートゼリー」は、上層にクリーム、下層にゼリーを配した二層構造のカップデザートです。
凍らせることでゼリーがシャーベット状に変わり、クリームと合わせて食べるとフロートのような味わいが広がります。
フレーバーはコーラ味・メロンソーダ味・いちごソーダ味の3品展開です。
常温保管が可能なため、冷凍庫のスペースを気にせず好きなタイミングで凍らせて楽しめます。
食べたい時にさっと凍らせるだけで、ひんやりクリーミーかつシャリっとした爽やかな食感を味わえます。
クリームのまろやかさとシャーベットの爽快感が同時に楽しめる、夏に向けてぴったりのデザートです。
コーラ・メロンソーダ・いちごソーダと、どれも炭酸ドリンクをイメージしたフレーバーが揃っています。
常温で保管できて賞味期限も6カ月あるため、まとめ買いにも適しています。
ブルボン「フローズンフロートゼリー」の紹介でした。
よくある質問
Q. フローズンフロートゼリーはどうやって食べますか？
A. 常温保管の状態から冷凍庫で凍らせて食べます。
ゼリーがシャーベット状になり、上層のクリームと一緒にフロートのような味わいが楽しめます。
Q. フローズンフロートゼリーは何味がありますか？
A. コーラ味・メロンソーダ味・いちごソーダ味の3品が展開されます。2026年4月7日に全国の量販店やドラッグストアなどで発売されます。
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