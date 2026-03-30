好きな時に凍らせてフロート気分！ ブルボン「フローズンフロートゼリー」

記事ポイント ブルボンから凍らせて食べる二層構造カップデザート「フローズンフロートゼリー」が登場クリームとゼリーの二層構造で、凍らせるとフロートのような味わいが楽しめるコーラ味・メロンソーダ味・いちごソーダ味の3品を2026年4月7日に全国発売 ブルボンから凍らせて食べる二層構造カップデザート「フローズンフロートゼリー」が登場クリームとゼリーの二層構造で、凍らせるとフロートのような味わいが楽しめるコーラ味・メロンソーダ味・いちごソーダ味の3品を2026年4月7日に全国発売

ブルボンから、凍らせて食べる新感覚のカップデザート「フローズンフロートゼリー」が登場します。

クリームとゼリーの二層構造になっており、凍らせることでフロートのような味わいが楽しめるのが特徴です。

コーラ味・メロンソーダ味・いちごソーダ味の3品が、2026年4月7日に全国で発売されます。

ブルボン「フローズンフロートゼリー」

内容量：144g発売日：2026年4月7日（火）全国発売販売チャネル（予定）：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限：6カ月

「フローズンフロートゼリー」は、上層にクリーム、下層にゼリーを配した二層構造のカップデザートです。

凍らせることでゼリーがシャーベット状に変わり、クリームと合わせて食べるとフロートのような味わいが広がります。

フレーバーはコーラ味・メロンソーダ味・いちごソーダ味の3品展開です。

常温保管が可能なため、冷凍庫のスペースを気にせず好きなタイミングで凍らせて楽しめます。

食べたい時にさっと凍らせるだけで、ひんやりクリーミーかつシャリっとした爽やかな食感を味わえます。

クリームのまろやかさとシャーベットの爽快感が同時に楽しめる、夏に向けてぴったりのデザートです。

コーラ・メロンソーダ・いちごソーダと、どれも炭酸ドリンクをイメージしたフレーバーが揃っています。

常温で保管できて賞味期限も6カ月あるため、まとめ買いにも適しています。

ブルボン「フローズンフロートゼリー」の紹介でした。

よくある質問

Q. フローズンフロートゼリーはどうやって食べますか？

A. 常温保管の状態から冷凍庫で凍らせて食べます。

ゼリーがシャーベット状になり、上層のクリームと一緒にフロートのような味わいが楽しめます。

Q. フローズンフロートゼリーは何味がありますか？

A. コーラ味・メロンソーダ味・いちごソーダ味の3品が展開されます。2026年4月7日に全国の量販店やドラッグストアなどで発売されます。

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