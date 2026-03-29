洗う？洗わない？お散歩後の正しい足裏ケア

大切なのは『汚れを落とすこと』

お散歩から帰った後に愛犬の足をケアする目的はあくまで『汚れを落とすこと』です。すなわち汚れが落ちるのであれば最低限の方法でかまいません。

コンクリートの道しか歩いておらず、特に何か異物を踏んで汚れたというわけでもなければ、乾いたタオルで軽く拭くだけでも十分です。土が少し付いた程度で、ウェットティッシュや濡らしたタオルで拭けば落ちるのであればそれで良いです。

必ず水洗いしなければいけないということは全くありません。

シャンプーの使いすぎはNG

とはいえ少しの汚れでも気になる、室内の床やソファなどを絶対に汚したくないなど、飼い主さんの価値観によって事情は異なりますよね。

もちろん汚れがほとんどなくても毎回水洗いするのだって間違いではありません。ただし注意したいのは『洗いすぎ』です。

中には毎回、犬用のシャンプーを使って丁寧に洗っているという人もいるかもしれません。ですがシャンプーの使いすぎは皮膚を保護してくれる細菌まで殺してしまい、かえって皮膚炎を誘発する場合があるので要注意です。

シャンプーは毎回ではなく、どうしても汚れがとれない場合や数日に1回程度にとどめましょう。

洗った後はよく乾かす

また犬の足を水洗いした後は、しっかり乾かすことが大切です。毎回ドライヤーまで持ち出す必要はありませんが、洗った後は足指の間までしっかりと乾いたタオルで水分を拭き取るようにしましょう。

濡れたままで自然乾燥にまかせていると雑菌が繁殖する温床となります。

愛犬の足の汚れ対策

犬用の靴を使用する

お散歩で愛犬の足をどうしても汚したくない！という場合は極論、犬用の靴を履かせるしかないでしょう。

もちろん犬が靴に慣れていて嫌がらないのが前提となりますが、犬用の靴は汚れを防止してくれるだけでなく、異物を踏んで怪我をしたり熱いコンクリートで火傷をするリスクを減らしてくれるので有益です。

散歩コースを選ぶ

特に雨上がりで地面の状態が悪いときには、なるべく舗装されている道路が多い散歩コースを選ぶことも大切です。またお散歩の際には前方を注意深く観察し、犬が踏んだら汚れてしまいそうなものがあるのが見えたときには踏まないように誘導することも必要でしょう。

吸湿性の足拭きマットを設置する

お散歩から帰って最初に愛犬が上がる場所に足拭きマットを設置するだけでも、その後のケアが楽になります。特に吸湿性の高いマットであれば、水分をぎゅっと吸い取ってくれます。また足跡の付き具合で汚れの程度も予測しやすくなるので、足を洗うべきかどうかの判断に役立ちます。

まとめ

嫌がる愛犬の足を拭いたり洗ったりするというのは大変、と感じている飼い主さんも少なくないでしょう。

ですが『足を触られる』というのは、愛犬にとっても大きなストレスがかかっています。そのときの状態に応じたケアを行うことでお互いのストレスが減り、ウィンウィンとなれる汚れ対策をとれるとベストですね。

(獣医師監修：後藤マチ子)