「美しい花嫁…」レインボー池田、3時のヒロイン・かなでのウエディング姿を披露！ 「幸せそうで最高」
お笑いコンビ・レインボーの池田直人さんは3月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身がフルメイクを手掛けた3時のヒロイン・かなでさんとのツーショットを披露しました。
【写真】3時のヒロイン・かなでのウエディング姿
「初めて女性に髪の毛までのフルメイクで、めっちゃめっちゃなプレッシャーでしたが2週間頑張った成果でました！！ みなさん悩んでくださって選んでくださって嬉しかったです！！！！ かなでちゃんありがとう！！」と、番組の企画でかなでさんのフルメイクやヘアセットを手掛けたことを報告しています。
コメントでは「完成度えぐい…普通にプロ超えてるでしょ」「かなでちゃんのウェディング姿可愛すぎて泣く…」「ガチでプロレベルじゃん！！」「本当に美しい花嫁…」「かなでちゃんも幸せそうで最高」「騙された！！！（褒め言葉）」「かなで可愛くなったなぁっ」と2人への称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】3時のヒロイン・かなでのウエディング姿
「騙された！！！ （褒め言葉）」池田さんは「芸能人格付けチェックで、3時のヒロインかなでちゃんにウエディングのヘアメイクさせていただきました！！」とつづり、1枚の写真を投稿。真っ白なウエディングドレスに身を包み、ティアラをつけたお笑いトリオ・3時のヒロインのかなでさんとのツーショットを披露しています。
コメントでは「完成度えぐい…普通にプロ超えてるでしょ」「かなでちゃんのウェディング姿可愛すぎて泣く…」「ガチでプロレベルじゃん！！」「本当に美しい花嫁…」「かなでちゃんも幸せそうで最高」「騙された！！！（褒め言葉）」「かなで可愛くなったなぁっ」と2人への称賛の声が多数寄せられています。
使用したメイク用品を紹介！28日にテレビ朝日系で放送された『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル』の企画でかなでさんのフルメイクを披露した池田さん。同日更新した自身のYouTubeチャンネル「レインボー池田直人の美しちゃんねる」では、使用したメイク用品を紹介しています。気になる人はぜひチェックしてみてください！
(文:福島 ゆき)