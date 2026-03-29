老後資金は「2,000万円必要」「5,000万円あれば安心」――など考えていませんか。多くの人が“なんとなくの目安”で老後資金の準備を進めていますが、その金額は何歳までの生活を前提にしているのでしょうか？ 長生きしたことで老後資金が尽き、子ども世代に大きな負担がのしかかる場合もあります。90代の母と65歳の息子が直面した事例から、「長生きリスク」と備え方について、CFPの伊藤寛子氏が詳しく解説します。

100歳まで生きても「老後資金は足りる」はずだったが…

「康介、今日もわざわざすまないねぇ……。本当に申し訳ないね、こんなに長生きしてしまって。あんたたちに迷惑をかけて申し訳ない」

――そう母がこぼすたびに、山田康介さん（仮名・65歳）はどう返事をしていいかわからなくなります。

母親の和子さん（仮名）は現在94歳。夫が亡くなってから、すでに14年が経ちました。以前に比べると足腰が弱り、判断力や記憶力も少しずつ低下してきています。それでも、最低限の身の回りのことはある程度自分でできる状態です。ただし、食事の用意や通院など、日常生活の多くは同居する康介さん夫妻や介護サービスの支えが欠かせません。

「もう十分長生きしたよ。お父さんのところへ早く行きたいね」

事あるごとに、母はこう口にします。その言葉の裏には、ある事情がありました。

父が亡くなったのは、母が80歳のときでした。当時の金融資産は約1,000万円。母親の年金は月13万円ほどでした。父が生きていたころから贅沢はせず、つつましく暮らしてきたこともあり、家族は「老後のお金は問題ないだろう」と考えていました。

当時の生活費は月15万円ほど。毎月の赤字は約2万円、年間で約24万円を貯蓄から取り崩す計算になります。「このくらいなら、なんとか大丈夫だろう」――それくらいに感じていました。

年間24万円の取り崩しであれば、1,000万円の資産は40年以上持ちます。和子さんが100歳を超えても、理論上はお金が残るはずでした。しかし、この計算には落とし穴がありました。それは、「支出が今後も変わらない」ことを前提にしていたことです。

82歳を過ぎた頃、状況は一変…10年後「貯蓄枯渇」が現実に

82歳を過ぎた頃、和子さんは膝を悪くし、外出にはタクシーが欠かせなくなりました。通院回数も増え、医療費や交通費がかさむようになりました。さらに、日常生活の負担も増えたことで、デイサービスや家事支援サービスを利用するようになり、介護費もかかるようになりました。

その結果、生活費は月20万円まで増え、毎月の赤字は月7万円、年間では約84万円に膨らみました。これにより、資産の減り方は一気に加速しました。

・85歳時点：約800万円

・90歳時点：約200万円

母が92歳を迎えた年、ついに貯蓄はほぼ底をつきました。

もし母が90歳で亡くなっていたなら、資産は残っていたかもしれませんが、母は今も元気に生きています。長年暮らしてきた自宅での生活を望んでいた和子さんでしたが、そのままでは立ち行かなくなってしまうことから、康介さんと同居することに。現在は、生活費や介護費用の不足分を康介さんが補っています。

しかし、康介さん自身もすでに65歳です。定年後も再雇用として働いていますが、現役時代に比べて年収は4割近く減少しました。それでも、夫婦共働きで家をあける時間も長く、母親のサポートに必要な介護費用を削ることはできません。

「母の面倒を見るのは当然だと思っています。ただ、自分たちの老後もあるので、正直なところ不安もあります」

「これぐらいあれば、きっと大丈夫」――老後資金の“目安額”の落とし穴

高齢化が進む日本では、和子さん・康介さんのように親が90代、子が60代以上という家庭は珍しくなくなっています。親の長生きは喜ばしいことですが、現実には子世代の家計に影響を及ぼすケースもあります。

長生きリスクは、特に女性にとって現実的な問題です。厚生労働省の「令和6年簡易生命表」によると、日本人女性の平均寿命は約87歳。さらに、80歳女性の平均余命は約12年となっており、平均的には90歳以上まで生きる計算になります。

加えて、同資料より、90歳まで生存する女性の割合は約50%、95歳まででも約26%（4人に1人）に達します。もはや「90代まで生きること」は特別なことではありません。

では、長生き時代にどう備えればよいのでしょうか。多くの人が、老後資金を「とりあえずこのくらいあれば大丈夫だろう」という“総額の目安”で用意しているのではないでしょうか。

たとえば、かつて話題になった「老後資金2,000万円問題」をきっかけに、この数字を目標にしている人は多いものの、その金額が「何歳までの生活を前提にしているのか」を明確にしている人は多くありません。本来老後資金は、以下を元に逆算して考える必要があります。

・何歳まで生きる可能性があるか

・その間の生活費はいくら必要か

・医療費や介護費はどの程度見込むか

しかし実際には、「なんとなくこのくらいあれば安心そう」という感覚で準備されていることが少なくありません。

老後資金を考える際には、少なくとも90歳、できれば95歳くらいまでを想定して設計することが望ましいでしょう。想定寿命を5年延ばすだけでも、必要な資金は大きく変わります。

その上で、「毎月の生活費」や「資産が何歳まで持つか」といった資金の流れを具体的に把握しておくことが重要です。預貯金だけで取り崩すのか、資産運用を組み合わせるのかなど、早い段階で考えておくことで、長生きリスクへの備えがしやすくなります。

さらに、見落としがちなのが将来の支出の変化です。生活費といっても、かかる費用は加齢とともに変化していきます。介護費の増加や、自宅の修繕や施設への入居費用などは、後から大きな負担になります。

介護に備えて300万〜500万円程度の資金をあらかじめ生活費とは別に確保しておくことも、対策の一つです。いざという時の準備ができていないと、子世代が負担を負うことになりかねません。

老後資金は「長生きする前提」で準備をする時代

親が元気なうちに資産状況を親子で共有しておくことも、大事なことです。もし不足する可能性があれば、対策や「不足したらどうするか」を一緒に話し合っておくことができます。

本来、長生きは決して悪いことではありません。問題なのは、「長生きする準備」ができていないことです。寿命はコントロールできません。だからこそ、「長生きする前提」で備える必要があります。

もし今、「老後のお金はなんとかなるだろう」と思っているのであれば、「あなたの老後資金は何歳までの人生を想定しているか」―― 一度立ち止まって考えてみてください。その答えが、将来の安心を大きく左右することになるかもしれません。

伊藤 寛子

ファイナンシャル・プランナー（CFP®）