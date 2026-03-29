男子スロベニア代表メンバー発表！ ウルナウトやコザメルニクの名も
24日（火）、スロベニアバレーボール連盟（OZS）は、2026年の男子スロベニア代表メンバー29名を発表した。
FIVB世界ランキング6位のスロベニア。2025年から指揮するイタリア出身のファビオ・ソーリ監督が率いている。2026年のネーションズリーグでは日本代表とも対戦するほか、欧州選手権では2大会連続のメダル獲得を目指す。
メンバーには、2022年から3シーズンの間、日本でプレーし現在はスロベニアのACHバレーリュブリャナに所属するティネ・ウルナウトや、十代から代表で活躍し現在はイタリアのヴェローナでプレーしているロク・モジッチ、現在SVリーグ男子の東京グレートベアーズでプレーをするヤン・コザメルニクなど代表経験豊富なメンバーから、15歳のオシビ・スラティンシェクまで幅広い選手が選ばれた。
■男子スロベニア代表メンバー
▼アウトサイドヒッター
チュルトミル・ボシュニャク
ロク・ブラチコ
ジャカ・チェストニク
ルカ・マロフト
ロク・モジッチ
ヴィド・ランク
オシビ・スラティンシェク
テブジュ・スラティンシェク
クレメン・セン
ジガ・シュテルン
ティネ・ウルナウト
▼セッター
ネイツ・コジャール
ネジック・ナイディッチ
グレゴール・ペルヌシュ
ウロシュ・プラニンシッチ
ヴァレンティン・プレダン
▼ミドルブロッカー
ミハ・フィンク
ヤン・コザメルニク
ヤンジュ・ヤネス・クルジッチ
ヨシュト・クルジッチ
ニク・レーゲン
アレン・パイエンク
サショ・シュタレカル
▼オポジット
ニク・ムヤノヴィッチ
ユーリ・オマーン
ジャカ・セシェク
トンチェク・シュテルン
▼リベロ
ヤニ・コヴァチッチ
グレガ・オクログリッチ