24日（火）、スロベニアバレーボール連盟（OZS）は、2026年の男子スロベニア代表メンバー29名を発表した。

FIVB世界ランキング6位のスロベニア。2025年から指揮するイタリア出身のファビオ・ソーリ監督が率いている。2026年のネーションズリーグでは日本代表とも対戦するほか、欧州選手権では2大会連続のメダル獲得を目指す。

メンバーには、2022年から3シーズンの間、日本でプレーし現在はスロベニアのACHバレーリュブリャナに所属するティネ・ウルナウトや、十代から代表で活躍し現在はイタリアのヴェローナでプレーしているロク・モジッチ、現在SVリーグ男子の東京グレートベアーズでプレーをするヤン・コザメルニクなど代表経験豊富なメンバーから、15歳のオシビ・スラティンシェクまで幅広い選手が選ばれた。

■男子スロベニア代表メンバー



▼アウトサイドヒッター

チュルトミル・ボシュニャク

ロク・ブラチコ

ジャカ・チェストニク

ルカ・マロフト

ロク・モジッチ

ヴィド・ランク

オシビ・スラティンシェク

テブジュ・スラティンシェク

クレメン・セン

ジガ・シュテルン

ティネ・ウルナウト

▼セッター

ネイツ・コジャール

ネジック・ナイディッチ

グレゴール・ペルヌシュ

ウロシュ・プラニンシッチ

ヴァレンティン・プレダン

▼ミドルブロッカー

ミハ・フィンク

ヤン・コザメルニク

ヤンジュ・ヤネス・クルジッチ

ヨシュト・クルジッチ

ニク・レーゲン

アレン・パイエンク

サショ・シュタレカル

▼オポジット

ニク・ムヤノヴィッチ

ユーリ・オマーン

ジャカ・セシェク

トンチェク・シュテルン

▼リベロ

ヤニ・コヴァチッチ

グレガ・オクログリッチ

