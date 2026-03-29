W杯開催国がまさかの大敗。「意のままにアメリカを罰し続けた」ベルギー相手に５失点。「守備の欠陥を再び露呈」と現地報道
後半の悪夢――。アメリカ代表を率いるマウリシオ・ポチェティーノ監督は、常々「ワールドカップはすでに始まっている」と語るが、もしそうであるならば、チームは深刻なトラブルに見舞われているのかもしれない。
北中米ワールドカップの開催国の１つ、アメリカは現地３月28日、アトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムでベルギーと対戦し、２−５という衝撃的な大敗を喫した。
自国メディア『FrontRowSoccer.com』は、「後半の悪夢：ベルギーがアメリカを５−２で粉砕」と見出しを打ち、マイケル・ルイス氏の記事を掲載。この試合が「アメリカの守備の欠陥を再び露呈させた」と指摘し、「意のままにアメリカを罰し続けた」とベルギーの戦いぶりに触れる。
その惨状は、６万人以上の観客が試合終了10分前にスタジアムを後にするほどだったとも伝えている。
前半は１−１のタイスコア。ポチェティーノ監督はハーフタイムに『TNT』のインタビューで「良いパフォーマンスだったと思う。ポジティブだった」と語っていた。
だが、その雰囲気は後半開始とともに消え去った。53分に勝ち越し点を奪われると、59分、68分、82分にもゴールを割られる。勢いに乗るベルギーの攻撃を止めることはできなかった。87分にチーム２点目を記録したが、大勢に影響はなかった。
この敗戦は、ポチェティーノ体制下の対ヨーロッパ勢との試合で３敗目となる（昨年６月の親善試合でトルコとスイスに敗戦）。アメリカは31日の夜、ポルトガルと対戦するが、同じ失敗は許されないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
北中米ワールドカップの開催国の１つ、アメリカは現地３月28日、アトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムでベルギーと対戦し、２−５という衝撃的な大敗を喫した。
自国メディア『FrontRowSoccer.com』は、「後半の悪夢：ベルギーがアメリカを５−２で粉砕」と見出しを打ち、マイケル・ルイス氏の記事を掲載。この試合が「アメリカの守備の欠陥を再び露呈させた」と指摘し、「意のままにアメリカを罰し続けた」とベルギーの戦いぶりに触れる。
前半は１−１のタイスコア。ポチェティーノ監督はハーフタイムに『TNT』のインタビューで「良いパフォーマンスだったと思う。ポジティブだった」と語っていた。
だが、その雰囲気は後半開始とともに消え去った。53分に勝ち越し点を奪われると、59分、68分、82分にもゴールを割られる。勢いに乗るベルギーの攻撃を止めることはできなかった。87分にチーム２点目を記録したが、大勢に影響はなかった。
この敗戦は、ポチェティーノ体制下の対ヨーロッパ勢との試合で３敗目となる（昨年６月の親善試合でトルコとスイスに敗戦）。アメリカは31日の夜、ポルトガルと対戦するが、同じ失敗は許されないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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