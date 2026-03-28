4月プログラムの内容に注目！ 「江南 PLAN;S CLINIC」

記事ポイント PLAN;S CLINICが2026年4月にボディライン管理・リフトアップの特別プログラムを実施江南店限定で初回価格設定や臨床データ収集モニター価格の案内あり韓国国内の研究所と協業開発した独自のペッ注射（脂肪溶解注射）を提供 PLAN;S CLINICが2026年4月にボディライン管理・リフトアップの特別プログラムを実施江南店限定で初回価格設定や臨床データ収集モニター価格の案内あり韓国国内の研究所と協業開発した独自のペッ注射（脂肪溶解注射）を提供

韓国江南の美容医療クリニック「PLAN;S CLINIC」が、2026年4月に特別プログラムを実施します。

ボディライン管理やリフトアップ施術を対象に、初回価格設定やモニター価格での案内が用意されています。

当院独自の「ペッ注射」をはじめとした多彩なメニューが揃っています。

PLAN;S CLINIC「4月プログラム」

プログラム実施時期：2026年4月対象店舗：江南店限定所在地：ソウル特別市 江南区 江南大路 408 YBM江南センター 2階アクセス：地下鉄2号線 江南駅11番出口すぐ診療時間：月〜金 AM 10:30 - PM 08:00 ／ 土 AM 10:30 - PM 04:00（韓国の祝日・日曜休診）

PLAN;S CLINICは、一人ひとりの体型や希望に合わせた丁寧なカウンセリングを第一に考え、適切な施術プランを提案する美容医療クリニックです。

2026年4月、新しい季節のスタートに合わせて、ボディライン管理およびリフトアップ施術の特別プログラムを江南店限定で実施します。

ボディライン管理プログラム

4月のボディライン管理プログラムでは、初回価格設定のあるコースが用意されています。

部位別の集中ケアコースや、ペッ注射の複数回受診プランも展開されます。

近年では男性の患者によるボディライン管理の相談も増加しています。

リフトアップ・スキンケアプログラム

リフトアップ施術プログラムに加え、美肌管理やスキンケアプログラムも提供されています。

カウンセリングからアフターケアまで、患者の希望に寄り添ったサポート体制が整っています。

臨床データ収集モニター募集

学術データの収集および臨床データの蓄積に協力できる方を対象に、モニター価格での施術案内を行っています。

参加条件として、来院前に公式LINEでの事前申請、施術前および施術3週間後の写真提供、4月中の来院が必要です。

ペッ注射（脂肪溶解注射）

ペッ注射は、特定の部位へアプローチする注射施術です。

韓国国内の研究所との協業データに基づき開発された、当院独自の施術内容となっています。

フェイスペッ注射1部位は9.9万ウォン（税込）、ボディペッ注射1部位は12万ウォン（税込）、Highペッ注射各種は18万48千ウォン〜32万78千ウォン（税込）です。

推奨受診回数は1週間に1回、計3回以上となっています。

注意事項

表示価格はウォン表記であり、付加価値税（VAT）が別途発生します。

プログラムの適用は一人につきいずれか1メニューのみで、他の特典やクーポンとの併用はできません。

施術には赤み、腫れ、内出血、一時的な痛み、硬結（しこり）などが生じる場合があります。

本施術に使用する薬剤は日本国内において医薬品医療機器等法上の承認を得ていない未承認医薬品であり、万が一重篤な副作用が発生した場合でも国内の「医薬品副作用被害救済制度」の対象にはなりません。

医師の診察に基づき、健康状態や体質によっては施術が受けられない場合があります。

初回価格やモニター価格を活用して、ボディライン管理やリフトアップ施術をお得に受けられるプログラムです。

韓国国内の研究所と協業開発した独自のペッ注射など、専門性の高いメニューが揃っています。

丁寧なカウンセリングとアフターケアにより、一人ひとりに合った施術プランが提案されます。

PLAN;S CLINIC「4月プログラム」の紹介でした。

よくある質問

Q. PLAN;S CLINICの4月プログラムはどの店舗で実施されますか？

A. 4月プログラムは江南店限定で実施されます。

所在地はソウル特別市 江南区 江南大路 408 YBM江南センター 2階で、地下鉄2号線 江南駅11番出口すぐの場所にあります。

Q. 臨床データ収集モニターの参加条件は何ですか？

A. 来院前に公式LINEでの事前申請、施術前および施術3週間後の写真提供、4月中の来院が参加条件です。

モニター価格での施術案内を受けられます。

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