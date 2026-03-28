ダウンタウンの浜田雅功（62）が28日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）で、かつて公表されていた「高額納税者番付」への本音を漏らす場面があった。

この日のテーマは「爆笑！プロ野球お金の話」で6人の元選手が野球界のお金事情を告白した。

日本ハム、阪神で活躍した今成亮太氏は最高年俸4000万円だったというが、「野球選手ってそもそもなぜ給料を公開しなきゃいけないと思っていて」と契約更改時に“推定年俸”が報道されることへの疑問を口に。「浜田さんが公開されたら（山本）昌さんよりグッと…番付でいったら大谷翔平のちょっと下ぐらいかな」と浜田の稼ぎっぷりをジョークを交えて指摘した。

浜田は「芸能人は昔ありましたから。なんぼもらってる、どうのこうの」と2004年まで発表されていた「高額納税者番付」に触れる。相方の松本人志とともに10年以上に渡って上位にランクインし、1996年には浜田が1位になったこともあった。

「何で書いてんねん。勝手なこと書きやがって、みたいのは確かにあります」と当時の不満を明かして笑いを誘い、「野球選手もそうやったと思う」と今成氏に理解を示していた。