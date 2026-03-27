小沢一敬 ２年３か月ぶりの漫才披露で涙「人前で話すのが久しぶり」…若手時代に経験した“登竜門”で復帰後初漫才
お笑いコンビ「スピードワゴン」の小沢一敬が２７日、都内の所属事務所・ホリプロコムを訪れ、１９日の活動再開発表後、初めて公の場に登場。直後にお笑いライブで漫才も披露した。
小沢は、午後５時頃にお笑いライブ「ラ・ママ新人コント大会」のネタ合わせのために事務所を訪問。復帰した今の心境を聞かれると、緊張した面持ちで「また漫才からやっていくので、よろしくお願いします」と頭を下げた。
その後、午後７時から相方の井戸田潤とコンビで「ラ・ママ−」に出演。事前告知されていなかったが、２人の名前が呼ばれると、会場からは大歓声。小沢は目に涙を浮かべお辞儀をした。「同窓会」ネタの披露を終えると、「楽しかった。温かいお客さんで。人前で話すのが久しぶりで。約２年３ヶ月漫才やってなかった」。井戸田も「コンビとしての仕事はまだ決まってませんが、今後ともよろしくお願いします」とコメントした。
２人は２０２２年から同ライブのＭＣを担当。新人の登竜門とも呼ばれ、自身も若手時代に出演した経験がある舞台での復帰後初漫才となった。