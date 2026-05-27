巨人の阿部監督はすでに釈放されており、今後は在宅での捜査となる。元大阪地検検事の亀井正貴弁護士は「不起訴となる可能性が非常に高い」とした。暴行罪は、相手と示談が済んでいれば起訴猶予となることが多く、さらに今回は家族間でのトラブル。会見では長女の手紙も読み上げられ、ケガはなく「父とは、既に仲直りをしております」と明かされている。亀井氏は「家族間で被害感情がなく終わっているのならば、不起訴となるでし