栃木県上三川（かみのかわ）町で親子３人が死傷した事件で、県警は２６日、通信アプリで指示を出すなど事件を主導したとみられる４０歳代の男について、強盗殺人容疑で逮捕状を取った。捜査関係者への取材で判明した。男は事件後に中国に出国し、東南アジアに逃亡した可能性があり、警察は海外当局と連携して捜査する方針。事件は５月１４日朝、上三川町の民家で発生。金品が物色され、住人の富山英子さん（６９）が胸を刺され