ベージュのアウターを羽織り、黒いキャップにサングラス姿。東京都内の閑静な住宅街から最寄り駅へと向かうその足取りは、トボトボとしながらも確かなもので、約2年という自粛期間の長さと重みを感じさせるようだった──。【写真を見る】ふっくら＆こざっぱりした姿でトボトボ歩く小沢の姿2023年12月、『週刊文春』にダウンタウンの松本人志の性的トラブル疑惑が報じられ、松本と行動を共にしていたことから、芸能活動を自粛