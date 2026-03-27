chay、ステージ上のミニスカライブ衣装姿公開「真っ直ぐで綺麗な脚」「腰の位置が高い」と反響
【モデルプレス＝2026/03/27】シンガーソングライターでモデルのchayが3月26日、自身のInstagramを更新。同月22日に開催されたHIP HOPグループ・RIP SLYMEの活動休止前ラストライブ「RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -」最終日公演にゲスト出演した際のミニスカート姿を公開した。
【写真】35歳美人歌手「腰の位置が高い」ミニスカライブ衣装姿
同公演でRIP SLYMEとのコラボ曲「JUMP with chay」を披露したchayは「Jump！ Jump！ Jump！お写真いただきました ありがとうございます」と記し、出演時の写真を複数枚投稿。赤のジャケットの上からベルトを巻き、黒のギャザーミニスカートとロングブーツを合わせた美しい脚が際立つスタイルで、マイクを手に歌唱する姿が収められている。「サプライズゲストだったのでドキドキしてたけど、爆盛り上がりで吹っ飛びましたー 楽しかったな！」と振り返っている。
この投稿は「真っ直ぐで綺麗な脚」「スタイル抜群」「腰の位置が高い」「圧倒的な美女」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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◆chay、美脚輝くミニスカ姿披露
同公演でRIP SLYMEとのコラボ曲「JUMP with chay」を披露したchayは「Jump！ Jump！ Jump！お写真いただきました ありがとうございます」と記し、出演時の写真を複数枚投稿。赤のジャケットの上からベルトを巻き、黒のギャザーミニスカートとロングブーツを合わせた美しい脚が際立つスタイルで、マイクを手に歌唱する姿が収められている。「サプライズゲストだったのでドキドキしてたけど、爆盛り上がりで吹っ飛びましたー 楽しかったな！」と振り返っている。
◆chayの投稿に「真っ直ぐで綺麗な脚」と反響
この投稿は「真っ直ぐで綺麗な脚」「スタイル抜群」「腰の位置が高い」「圧倒的な美女」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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