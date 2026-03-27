【まとめ】3月末終了のキャンペーン10選！駆け込み必須のお得情報
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ポイ活YouTuberの「おにまるちゃんねる」が、「【3月で終わる重要お得10選】損しないための最終確認！駆け込み必須のキャンペーン総まとめ」と題した動画を公開した。動画では、3月末に終了する重要なお得キャンペーン10選について、損をしないための注意点や裏技を解説している。
動画内でまず取り上げられたのが、PayPayポイントとVポイントの相互交換に関する裏技である。PayPayポイントから交換したVポイントは、通常は他社ポイントへの交換が不可となる制約がある。しかし、一度「Vポイント運用」を経由して取り出すことで通常のVポイントに戻り、WAON POINTなどに交換してウエル活に利用できる可能性があると解説。「今のうちに持っているPayPayポイントをVポイント運用にぶち込んでおいた方がいいかもしれない」と視聴者に呼びかけた。ただし、3月30日にVポイント運用のメンテナンスが予定されており、このルートが封鎖されるリスクも示唆している。
続いて「無印良品週間」について言及。全品10%オフとなるキャンペーンだが、d払いの金・土曜日キャンペーン（最大4%還元）や楽天リーベイツの経由（3%還元）を併用することで、さらにお得に購入できる手順を紹介した。また、SBI新生銀行の紹介キャンペーンにおける紹介側の残高条件の注意点や、モバイルICOCAの7%還元キャンペーンなど、期限が迫る案件を次々と解説している。
他にも、Wesmo!のスタンプラリー、ギバースを経由したAmazonギフトカードの購入、各種口座開設や暗号資産取引所のキャンペーンなど、3月末で終了する案件を網羅。各キャンペーンの期日や条件を取りこぼさないよう、具体的な手順やエントリーの必要性について丁寧に説明している。
新年度を前にお得なキャンペーンが多数終了するこの時期。条件や期日を改めて確認し、自身のライフスタイルに合ったものから早めに取り組むことが重要だ。各種エントリーや利用条件の詳細については、各キャンペーンの公式ページをチェックしておきたい。
動画内でまず取り上げられたのが、PayPayポイントとVポイントの相互交換に関する裏技である。PayPayポイントから交換したVポイントは、通常は他社ポイントへの交換が不可となる制約がある。しかし、一度「Vポイント運用」を経由して取り出すことで通常のVポイントに戻り、WAON POINTなどに交換してウエル活に利用できる可能性があると解説。「今のうちに持っているPayPayポイントをVポイント運用にぶち込んでおいた方がいいかもしれない」と視聴者に呼びかけた。ただし、3月30日にVポイント運用のメンテナンスが予定されており、このルートが封鎖されるリスクも示唆している。
続いて「無印良品週間」について言及。全品10%オフとなるキャンペーンだが、d払いの金・土曜日キャンペーン（最大4%還元）や楽天リーベイツの経由（3%還元）を併用することで、さらにお得に購入できる手順を紹介した。また、SBI新生銀行の紹介キャンペーンにおける紹介側の残高条件の注意点や、モバイルICOCAの7%還元キャンペーンなど、期限が迫る案件を次々と解説している。
他にも、Wesmo!のスタンプラリー、ギバースを経由したAmazonギフトカードの購入、各種口座開設や暗号資産取引所のキャンペーンなど、3月末で終了する案件を網羅。各キャンペーンの期日や条件を取りこぼさないよう、具体的な手順やエントリーの必要性について丁寧に説明している。
新年度を前にお得なキャンペーンが多数終了するこの時期。条件や期日を改めて確認し、自身のライフスタイルに合ったものから早めに取り組むことが重要だ。各種エントリーや利用条件の詳細については、各キャンペーンの公式ページをチェックしておきたい。
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