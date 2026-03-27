今日27日は、神戸や松江、長崎などで桜が開花しました。明日28日以降は5月上旬並みの陽気となる所も多く、桜の開花が進み、桜前線は東北へと進むでしょう。各地でお花見日和となりそうです。

27日は神戸・松江・長崎・鹿児島で桜開花

今日27日、西日本は日差しとともに気温が上がり、4月中旬並みの陽気の所が多くなりました。

春の陽気に誘われて、松江、神戸、長崎、鹿児島で桜(ソメイヨシノ)が開花しました。





神戸は、平年と同じ、昨年と同じ松江は、平年より2日早く、昨年と同じ長崎は、平年より4日遅く、昨年より3日遅い鹿児島は、平年より1日遅く、昨年より3日遅い 観測でした。日本気象協会の最新の桜の開花・満開予想によりますと、満開となる予想は、神戸が4月1日、松江が4月3日、長崎が4月4日、鹿児島が4月7日の予想です。

週末は桜の開花ラッシュ 桜前線は東北へ

明日28日(土)からは5月上旬並みの気温となる所もあり、桜の開花が一層進みそうです。

明日28日(土)は、滋賀県の彦根や鳥取、徳島で開花が予想され、広島で満開が予想されています。

明後日29日(日)は、福島で開花が予想され、30日(月)には仙台でも開花となる見込みで、桜前線が東北にも到達する見込みです。

なお、いわき市小名浜では今日27日、独自の観測により、気象台の標本木よりも一足先に桜の開花が観測されました。平年より8日早く、昨年より1日早い開花です。



一方、北海道に桜前線が上陸するのは4月下旬になってからの見込みで、北海道で開花が最も早く予想される函館の開花予想日は4月21日です。

週末は絶好のお花見日和 関東はにわか雨に注意

明日28日(土)と明後日29日(日)は、日本付近は高気圧に覆われ、全国的に晴れる見込みです。桜の咲いている所ではお花見日和となりそうです。日差しが暖かく、薄着で過ごすことができるでしょう。

関東は明日28日(土)の日中は日差しが出ますが、午後は内陸でにわか雨や雷雨がありそうです。空模様の変化に注意し、念のため雨具を用意しておくと良いでしょう。



各地で夜桜見物も楽しめそうですが、夕方以降は空気がヒンヤリとしますので、上着を準備してお出かけください。