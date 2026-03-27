サッカーＪ１町田のバスケス・バイロン（２５）が２７日、自身のＸを更新。この日法務省が発表した「帰化」要件の４月からの厳格化について複雑な思いをつづった。

法務省の発表の記事を引用する形で「この記事が今日出たので皆さんが気になってる僕の帰化状況について説明させてください」と切り出し、「９歳から日本に住み始めて、２０２０年１月にサッカーの為にチリの母国に行き、２０２０年１０月に日本に戻ってきた。その時に日本国籍を取ることを決意。だが日本国籍取る条件で最低居住５年以上。それをわかった上２０２２年に申請したものの２０２３年１２月に帰化申請却下。そして２０２５年１０月１３日で居住５年が経過し今年の２月に２回目の帰化申請をして、現在８ケ月〜１年以上の審査を待ってる状況。４月１日から厳格化し居住１０年以上が条件。４月１日までの申請者にも適用されるって書いてるのを見て頭が真っ白です」と、記した。

「日本に住み始めて１７年。在留カードは永住者なので税金、年金、社会保険料も日本人と同じく納めている。ただ現在国籍はチリ（外国籍）」と現状を説明した上で「サッカーをＪリーグでやる上では外国人枠５名のところと争うより僕が一日本人選手として闘いたいという気持ちがあるのですごく複雑な気持ちです」と心境を綴った。

同選手は東松山ペレーニアＦＣジュニアユースを経て青森山田高に入学。３年時には全国高校選手権優勝に貢献した。１９年いわきＦＣでプレーした後、２０年にチリ１部のＣＤウニベルシダ・カトリカに期限付き移籍。同年いわきＦＣに復帰し、２２年は東京Ｖに完全移籍。その後、町田に完全移籍し、２５年にＪ３栃木に期限付き移籍した後、今年１月に町田に復帰した。