“画伯”田辺誠一、黒柳徹子の似顔絵披露 ネット爆笑「ドコモダケですね」「デフォルメの天才」「ピーチ姫の近くにいそう」 イラスト添え『徹子の部屋』出演を告知
以前から極めて独創的なイラストをSNSで投稿しては話題を呼び、ネット住民から親しみを込めて「画伯」と呼ばれている俳優の田辺誠一（56）が27日、自身のXを更新。タレント・黒柳徹子の変わらず独特な“似顔絵”を披露し話題となっている。
【写真】「デフォルメの天才」黒柳徹子の似顔絵を披露した“画伯”田辺誠一
田辺は「4/1（水）に『徹子の部屋』に出演します。と言うことで徹子さんを描いてみました」とテレビ朝日系『徹子の部屋』（毎週月〜金 後1：00）への出演を告知し、キノコのような楕円形の頭部に顔のようなものが付いている線画のイラストをアップ。
コメント欄では「今日いち、爆笑した」「ピーチ姫の近くにいそうですね」「キノコの山に目と鼻と口を書いたのかと思ってしまいました」「すごいです！似てます」「この数本の点と線で 徹子さんを表現できるの天才ですね」「田辺さんのお陰で今日きのこ買って帰らなきゃって思い出せました。ありがとうございます！」「意外と似てる」「ドコモダケですね」「デフォルメの天才」など、さまざまな反応が寄せられている。
さらには「きのこ寄り 玉ねぎに寄せないと」などのファンからのアドバイスにならい、「徹子さんの似顔絵、タマネギ部分を追加しました」と頭頂部に、黒柳のトレードマークでもある“玉ねぎヘア”を表しているとみられる三角形を追加。さらには、黒柳にまつわる“都市伝説”である、（髪型の中に）「←アメが入っている」との説明書きを付け加えた。
【写真】「デフォルメの天才」黒柳徹子の似顔絵を披露した“画伯”田辺誠一
田辺は「4/1（水）に『徹子の部屋』に出演します。と言うことで徹子さんを描いてみました」とテレビ朝日系『徹子の部屋』（毎週月〜金 後1：00）への出演を告知し、キノコのような楕円形の頭部に顔のようなものが付いている線画のイラストをアップ。
さらには「きのこ寄り 玉ねぎに寄せないと」などのファンからのアドバイスにならい、「徹子さんの似顔絵、タマネギ部分を追加しました」と頭頂部に、黒柳のトレードマークでもある“玉ねぎヘア”を表しているとみられる三角形を追加。さらには、黒柳にまつわる“都市伝説”である、（髪型の中に）「←アメが入っている」との説明書きを付け加えた。