小中高生の6割以上にAIの利用経験、中国でアンケート調査

生成AI（人工知能）の急速な発展に伴い、青少年の利用者も急増しています。中国青少年研究センターは小学生から高校生までのAIの利用状況を把握するため、2025年6月から8月にかけて北京、広東、江蘇、河南、四川、陝西、遼寧など中国の東部、西部、中部、東北部に位置する7つの省と直轄市で小中高生を対象にアンケート調査を実施し、8563件の有効回答を得ました。

回答者のうち小学生は25．8％、中学生は40．0％、高校生は34．2％です。また都市部に住む生徒は44．7％、農村部に住む生徒は55．3％です。性別では男子が49．5％、女子は50．5％でした。調査によると、小中高生の6割以上はAIを使った経験があり、2割近くの18．3％が頻繁に使っています。AIを使ったことがある小中高生のうち、小学生は60．0％、中学生は56．1％、高校生は69．5％でした。

調査により、小中高生の7割以上の71．0％は資料を調べたり宿題のヒントを探すなど、宿題を手伝ってもらうためにAIを使っていることが分かりました。うち高校生はAIを使って宿題をこなしたり、文化の知識を学んだりする割合が高く、中学生はAIをゲームをする助けに使う割合が高く、小学生はAIを創作活動やチャット、悩みの相談に使う割合が高いことが分かりました。

また、小中高生の69．1％はAIの利用で「創造することへの興味が高まった」、65．2％は「学習能力の向上に役立つ」、63．6％は「学習への興味を高めることに役立つ」と回答しました。（提供/CGTN Japanese）