水槽の中を眺めるわんちゃんの姿が、11万再生を超えて絶賛されています。

水槽に入ったお魚をまるで子どものようにキラキラとした表情で眺めるわんちゃんの光景には、「お魚に夢中ですね」「無邪気な横顔が尊い」と温かいコメントが寄せられることとなりました。

【動画：水槽を新しいものにした結果、犬がジーッと見つめて…まるで水族館の子どものような『可愛すぎる光景』】

お魚の水槽を新調することに

キラキラとした表情で水槽を覗くわんちゃんの姿が素敵だと注目を集めているのは、YouTubeチャンネル『リリガル Lillie and Garcello』に投稿された、ある日の光景。

その日、オーストラリアン・シェパードのガルチェロくんとボーダーコリーのリーリエちゃんの飼い主さんは、お部屋に飾っていたお魚の水槽を新しいものに変えることにしたのだそう。

飼い主さんは数日前から水槽を変える準備を着々と進めていて、新しい水槽に入れるための流木のあく抜きをしていた時には、リーリエちゃんが様子を見にきてくれたとのこと。

水槽を引っ越しするお魚だけではなく、家族みんなが新しい水槽を楽しみにしていたといいます。

バケツに顔を入れて興味津々なガルチェロくん

そうしてついに引っ越しの時がやってきました。新しい水槽に移動するため、お魚はいったんバケツに入れられることに。

その様子を見ていたガルチェロくんは、お魚が入っているバケツの中を興味津々に見つめていたそう。

そんなガルチェロくんの姿を見た飼い主さんは、「ガルちゃんがおうちにきた時からいたんだよ」と、お魚に夢中になっているガルチェロくんの姿を微笑ましく見守るのでした。

水槽を眺めるキラキラの横顔にキュン♡

その後、無事に新しい水槽への引っ越しが完了したお魚たち。一回り大きくなった水槽へ入ったお魚は、のびのびと水槽の中を泳いでいたそう。そんな水槽のそばには、ガルチェロくんの姿が。

ガルチェロくんは、水槽をすいすいと泳ぎ回るお魚たちをキラキラとした顔で見守っていたといいます。

その横顔は、まるで水族館にやってきた子どものよう。

新しい水槽を気持ち良さそうに泳ぐお魚を楽しそうに眺めるわんちゃんたち。そして、そんな楽しそうなわんちゃんを優しく見守る飼い主さんたち。新しい水槽が、家族の幸せのひと時を提供してくれることとなったのでした。

水槽の中を泳ぐお魚をキラキラとした顔で眺めるガルチェロくんの光景には、「人間の男の子みたいな反応でかわいい」「水槽が大きくなって、魚さんもわんちゃんたちも良かったね」「生き物はみんな友達と思ってるガルチェロくんが好きです」と、温かいコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『リリガル Lillie and Garcello』では、そんなガルチェロくんとリーリエちゃん、そして家族たちの優しい日常風景が投稿されていますよ。

ガルチェロくん、リーリエちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「リリガル Lillie and Garcello」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。