英語で「〜について教えてください」は何て言う？ 知りたい内容別に役立つフレーズを解説

初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。

相手自身のことや、相手が知っている特定の情報や詳細を尋ねる際に、「○○について教えてください」「○○のことを知りたいです」と言うことがありますが、英語だと、どのように表現するのでしょうか？ 今回はそんな「教えてください」の英語フレーズをいくつか紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「教えてください（知りたいです）」の英語表現

何かについて「教えてください（知りたいです）」と英語で言いたいとき、どのようなフレーズが思い浮かびますか？ 知りたい内容によって使い分けができる自然なフレーズを紹介します。

【1】 Can you tell me about 〜? 「〜について教えてもらえますか？」

【解説】概要や基本的な情報など、幅が広めの内容を知りたいときに使える定番表現です。「Can you tell me about this company?（この会社について教えてもらえますか？）」のように言うことができます。丁寧に言いたい場合は、「can」の代わりに「could」を使いましょう。

【2】 Could you explain 〜? 「〜を説明してもらえますか？」

【解説】仕組みや理由などを少し詳しく理解したいときに使う表現です。仕事の場面でも使いやすいです。「Could you explain how this works?（これがどういう仕組みか教えてもらえますか？）」のように使ってみましょう。

【3】 I’d like to know about 〜. 「〜について知りたいです」

【解説】直接「教えて」と言わずに、自分の興味をまず伝える柔らかい言い方です。「I’d like to know about your experience.（あなたの経験について知りたいです）」のように、ビジネスシーンでも日常会話でも活用できます。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新！

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