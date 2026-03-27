念願のマイホームに異変…突如生えた“物体”に985万再生「ひぃー寒気！」「初めてみた…」「後日談が衝撃！」
夢のマイホームに入居してわずか5ヵ月。ある日、玄関のドアに見慣れない物体があるのを発見した女性。その衝撃的な光景を収めたリール動画に985万回再生の反響があり、「キノコ？妖精？」「ひぃー集合体恐怖症だからゾワゾワする…」「これ、吉兆のアレですよ！」などのコメントが寄せられている。投稿主のhamiさん（@hami__sumirin_house）に、当時の状況とその後訪れた“驚きの展開”について話を聞いた。
【写真】玄関扉に生えた物体の正体は…？
■「ギャーッ！」親子で玄関先に絶叫したあの日
――動画「入居5ヵ月、我が家にアレが生えた」、衝撃的でした。改めて発見した時の状況を詳しく教えてください。
「あの日は、子どもたちを迎えに行って帰宅したところでした。いつものように玄関のドアを開けようとした瞬間、ドアの表面に『何か』が生えているのが目に入って…。正体が分からなかったので、反射的に子供たちと一緒に『ギャーッ！』と絶叫してしまいました（笑）」
――謎の物体の正体は…「クサカゲロウの卵」だったそうですね。それにしても“玄関”にあったのが印象的です。何か心当たりや要因はありますか？
「それが、全くないんです（笑）。家はまだ築浅ですし、玄関ドアなんて無機質な人工物ですよね。それなのに、なぜわざわざここに卵を産み付けたのか、今でも不思議で仕方がありません」
――動画は985万再生という驚異的な反響を呼び、200件を超えるコメントが殺到しました。視聴者の方々の反応の中で心に残っていることはありますか？
「フォロワーさんに、クサカゲロウの卵は通称『優曇華（ウドンゲ）の花』と呼ばれていると教えていただきました。仏教では3000年に一度しか咲かない伝説の花とされていて、非常に珍しいもの、または縁起が良いものの例えとして使われるそうなんです。特に印象的だったのは、『蛍光灯に卵があるのを見つけた時、親戚から赤ちゃんを授かったという連絡が来た』というコメントです。それを読んで、『やっぱりこれ、本当に幸運を呼ぶものなんだ！』と思わされました」
■バルミューダも当選！ 卵が運んできた“驚きの後日談”
――「幸運を呼ぶ」と言われる通り、動画では発見の翌日にキャンペーンに当選したと報告されていました。その後も何かラッキーな出来事はありましたか？
「実は、バルミューダの空気清浄機の当選に続いて、他にもいくつか同じ類のキャンペーンに当選したんです！ これまで懸賞などで当たったことは人生で一度もなかったので、本当にビックリです。連絡もなく突然届いたので、応募したことすら忘れていて。我が家に幸運が舞い込んできたのかな、と感じています」
――まさに幸運の使いですね！ ちなみに、玄関にあった卵たちはその後どうなったのでしょうか？
「発見した当時はまだ『幸運の卵』だという認識がなかったので……。ただただ不気味な物体だと思ってパニックになった子供たちが、その場で木の棒でガシガシと剥ぎ取ってしまいました（笑）。今思えば、なんてことを！とも思いますが、家づくり中から入居後も何かと事件の多い我が家にとって、この騒動はとても貴重な体験になりました」
■「ギャーッ！」親子で玄関先に絶叫したあの日
――動画「入居5ヵ月、我が家にアレが生えた」、衝撃的でした。改めて発見した時の状況を詳しく教えてください。
「あの日は、子どもたちを迎えに行って帰宅したところでした。いつものように玄関のドアを開けようとした瞬間、ドアの表面に『何か』が生えているのが目に入って…。正体が分からなかったので、反射的に子供たちと一緒に『ギャーッ！』と絶叫してしまいました（笑）」
――謎の物体の正体は…「クサカゲロウの卵」だったそうですね。それにしても“玄関”にあったのが印象的です。何か心当たりや要因はありますか？
「それが、全くないんです（笑）。家はまだ築浅ですし、玄関ドアなんて無機質な人工物ですよね。それなのに、なぜわざわざここに卵を産み付けたのか、今でも不思議で仕方がありません」
――動画は985万再生という驚異的な反響を呼び、200件を超えるコメントが殺到しました。視聴者の方々の反応の中で心に残っていることはありますか？
「フォロワーさんに、クサカゲロウの卵は通称『優曇華（ウドンゲ）の花』と呼ばれていると教えていただきました。仏教では3000年に一度しか咲かない伝説の花とされていて、非常に珍しいもの、または縁起が良いものの例えとして使われるそうなんです。特に印象的だったのは、『蛍光灯に卵があるのを見つけた時、親戚から赤ちゃんを授かったという連絡が来た』というコメントです。それを読んで、『やっぱりこれ、本当に幸運を呼ぶものなんだ！』と思わされました」
■バルミューダも当選！ 卵が運んできた“驚きの後日談”
――「幸運を呼ぶ」と言われる通り、動画では発見の翌日にキャンペーンに当選したと報告されていました。その後も何かラッキーな出来事はありましたか？
「実は、バルミューダの空気清浄機の当選に続いて、他にもいくつか同じ類のキャンペーンに当選したんです！ これまで懸賞などで当たったことは人生で一度もなかったので、本当にビックリです。連絡もなく突然届いたので、応募したことすら忘れていて。我が家に幸運が舞い込んできたのかな、と感じています」
――まさに幸運の使いですね！ ちなみに、玄関にあった卵たちはその後どうなったのでしょうか？
「発見した当時はまだ『幸運の卵』だという認識がなかったので……。ただただ不気味な物体だと思ってパニックになった子供たちが、その場で木の棒でガシガシと剥ぎ取ってしまいました（笑）。今思えば、なんてことを！とも思いますが、家づくり中から入居後も何かと事件の多い我が家にとって、この騒動はとても貴重な体験になりました」