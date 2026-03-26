アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」に所属する「SWEET STEADY」が26日、公式サイトを更新。発売記念リリースイベントの中止を発表した。

「重要なお知らせ」と書き出して「SWEET STEADY 3rdシングル 『SWEET STEP』 発売記念リリースイベント開催中止につきまして」と報告。「2026年3月27日(金) 三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス、3月28日(土) セブンパークアリオ柏にて開催を予定しておりましたSWEET STEADY 3rdシングル 『SWEET STEP』 発売記念リリースイベントにつきまして、下記の理由により開催を中止する運びとなりましたので、お知らせいたします」と伝えた。

「イベントへのご参加を楽しみにされていたお客様におかれましては、このような判断となりましたこと、深くお詫び申し上げます」謝罪して中止の理由について「本イベントにご来場予定のお客様及び出演者、スタッフ、また本イベントを開催予定の会場施設や周辺の無関係な施設に対し、安全を脅かす極めて悪質な犯行予告がございました」と説明。「これを受け、お客様、出演者、関係者、また周辺施設への安全確保を最優先として各所と協議を重ねた結果、屋外イベントである当該2公演を中止するという決断に至りました」とした。

また「本件はすでに警察へ通報・相談し、各所と連携しながら捜査を行っており、今後の対応を慎重に検討してまいります」との報告も。「3月29日(日)にベルサール渋谷ガーデンにて実施の大特典会につきましては、警戒態勢を強化したうえで予定通り実施いたします」と添えた。