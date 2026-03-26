YouTuberひまひま「感染症腸炎」と診断 一定期間の入院で約1週間休養「回復に努めてまいります」
チャンネル登録者数100万人を誇るYouTuberでタレントのひまひまが、感染症腸炎のため入院し、一定期間休養することが26日、所属事務所・太田プロダクションの公式サイトで発表された。
【写真】2月には…太田プロ所属を報告したひまひま
サイトでは「弊社所属タレント・ひまひまにつきまして、一昨日より腹痛が続いておりましたため、医師の診察を受けましたところ、『感染症腸炎』と診断され一定期間の入院が必要との判断に至りました」と報告。
「医師および本人と協議のうえ、約1週間を目処に休養し、治療と静養に専念させていただくこととなりました」とし「休養期間中は医師の指導のもと、回復に努めてまいります」と伝えた。
続けて「関係者の皆様、そして応援してくださっているファンの皆様にはご心配とご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます」とコメント。体調が整い次第、活動を再開する予定としている。
ひまひまは、小学3年生の頃にYouTube投稿を開始し、高校時代にはSNS総フォロワー数が140万人を突破。日本テレビ『踊る！さんま御殿』『シューイチ』やTBS『サンデージャポン』などに出演し、日テレ系『超無敵クラス』ではレギュラーとして活躍した。
現在はYouTubeだけでなくTikTokでも50万人以上、インスタグラムでも25万人以上のフォロワーを獲得。今後はタレント活動の幅を広げるため、今年2月に、『超無敵クラス』で共演していた指原莉乃をはじめ多数のタレント、芸人、俳優を擁する太田プロダクションに所属した。
【写真】2月には…太田プロ所属を報告したひまひま
サイトでは「弊社所属タレント・ひまひまにつきまして、一昨日より腹痛が続いておりましたため、医師の診察を受けましたところ、『感染症腸炎』と診断され一定期間の入院が必要との判断に至りました」と報告。
続けて「関係者の皆様、そして応援してくださっているファンの皆様にはご心配とご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます」とコメント。体調が整い次第、活動を再開する予定としている。
ひまひまは、小学3年生の頃にYouTube投稿を開始し、高校時代にはSNS総フォロワー数が140万人を突破。日本テレビ『踊る！さんま御殿』『シューイチ』やTBS『サンデージャポン』などに出演し、日テレ系『超無敵クラス』ではレギュラーとして活躍した。
現在はYouTubeだけでなくTikTokでも50万人以上、インスタグラムでも25万人以上のフォロワーを獲得。今後はタレント活動の幅を広げるため、今年2月に、『超無敵クラス』で共演していた指原莉乃をはじめ多数のタレント、芸人、俳優を擁する太田プロダクションに所属した。