【アクションコントロール DX変身ベルト サンライザー】 3月26日16時より予約開始 9月 発送予定 価格：22,000円

バンダイは、なりきり玩具「アクションコントロール DX変身ベルト サンライザー」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月26日16時より予約受付を開始する。発送は9月を予定し、価格は22,000円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーBLACK RX」より変身ベルト「サンライザー」を復刻リメイク版として商品化。番組放送当時に発売された「アクションコントロール DXライダー変身ベルト」と「仮面ライダーBLACK RX 光る変身ベルト」の2つの変身ベルト玩具のギミックを一つに統合。さらに音声面の機能も追加し、新たな仮面ライダーBLACK RX のDX変身ベルト玩具として商品化されている。

「アクションコントロール版」の左右の円の回転発光機能と、「光る変身ベルト版」の内部メカ発光機能の両方を搭載。暗がりで発光させることで、劇中変身シーンのイメージを再現可能。

さらに「アクションコントロール版」の目玉ギミックである変身ポーズ認識機能も搭載。付属の「リストビット」を左手首に装着し、変身ポーズをとることでベルトが反応、変身音やLEDの発光・回転が発動する。さらに変身後、左手をベルトの前に移動させることで、「リボルケイン」関連音声の発動も可能。

ベルト天面にはボタンを搭載し、操作することで「RXキック音」、「変身解除音」などの効果音が発動可能。さらに「ロボライダー」、「バイオライダー」へのフォームチェンジ機能も搭載し、固有の音声が発動可能となっている。

(C)石森プロ・東映