阪神タイガース、監督・選手コラボグルメの2026年版を発表 『イケメン熊谷のニコニコWポテト』など誰もが楽しめるメニュー展開【一覧あり】
阪神甲子園球場では、2026年プロ野球公式戦の甲子園球場開幕日にあたる4月7日の東京ヤクルトスワローズ戦から、阪神タイガースの藤川球児監督および選手22人がプロデュースする「監督・選手コラボグルメ」を販売する。
【写真多数】新登場の『イケメン熊谷のニコニコWポテト』など
大人気メニュー『近本のさっぱり牛カルビ丼〜淡路島産たまねぎ盛り〜』に加え、新登場の『思い出の味！及川の豚丼弁当』、『イケメン熊谷のニコニコWポテト』など、誰もが楽しめるメニューをそろえた充実のラインナップとなっている。
また、同日から場内売店の一部をリニューアルし、「監督・選手コラボグルメ」やヘルメット商品など、阪神タイガース関連メニューの販売が中心となる。装飾も新たに「阪神タイガース」をイメージしたものへ生まれ変わり、コラボグルメを情熱的に盛り上げる。
さらには今シーズンから「監督・選手コラボグルメ」がデザインされたグッズが新登場。ラインナップは『監督・選手コラボグルメ フェイスタオル（全24種）』（各2200円）、『監督・選手コラボグルメ アクリルキーホルダー（全23種）』（各990円）、『監督・選手コラボグルメ クリアファイル（全1種）』（440円／すべて税込）となっている。
コラボグルメのラインナップは下記の通り。
1.新登場のコラボグルメ（※一部を除く）
■森下翔太
『神奈川出身！ 森下の牛鍋風弁当』 1700円
『横浜出身！ 森下のガツンと豚骨醤油焼きそば』 1100円
■熊谷敬宥
『イケメン熊谷のニコニコWポテト』 850円
■伊原陵人
『伊原のパワフル国産牛バラ串』 950円
■大竹耕太郎
『大竹のとろっと和風カツとじ弁当』 1700円
『サクサク！大竹の味噌ダレ揚げ餃子』 850円
■伊藤将司
『王道！将司のまんぷく洋食弁当』 1700円
『ピリ辛！将司の洋風冷製ミート担々麺』 1200円
■才木浩人
『神戸出身！才木のぼっかけオムそばめし弁当』 1700円
『マヨラー才木の直球！生姜焼き丼』 1350円
■及川雅貴
『思い出の味！ 及川の豚丼弁当』 1700円
『甘党・及川のいちご＆みかんクレープ』 900円
■小幡竜平
『大分生まれ宮崎育ち！ 小幡のとり天×チキン南蛮弁当』 1700円
『ほんのり大人味！ 小幡のチョコ尽くしクレープ』 900円
■村上頌樹
『村上の焼き鳥“三冠”重』 1700円
『ラオタ村上の柚子香るさっぱり塩ラーメン／キレ味抜群！柚子香る冷製塩ラーメン』 1,200円（トッピング増量 1350円） ※温ver.：4月・9月〜、冷ver.：5月〜8月
■高寺望夢（※高=はしごだか）
『バジル香る！ 高寺のチーズ＆チキンフライ』 850円
■石井大智
『牛・豚・鶏！ 石井の肉づくしマッスル弁当』 1700円
『マッスルチャージ！ 石井のさっぱり鶏塩丼』 1350円
2.昨シーズンから大好評のコラボグルメ
■藤川球児監督
『藤川監督の高知づくし！火の玉ストレート御膳』 2000円
『藤川監督の塩だれ牛肩ロース×鶏せせり丼』 1700円
■木浪聖也
『聖也の笑顔もビーフも100％！ハンバーグ弁当』 1700円
『青森出身！木浪の爽やかリンゴサワー』 ソフトドリンク750円／アルコール900円
■梅野隆太郎
『梅ちゃんの九州ええとこ捕り（鶏）弁当』 1700円
『あっさり！梅ちゃんの100点満天（点）丼』 1450円
■大山悠輔
『大山の食べ比べ！ダブル生姜焼き弁当』 1700円
『大願成就！大山のイチオシ濃厚油そば』 1250円
■近本光司
『淡路島出身！近本のタコ飯幕の内弁当』 1700円
『近本のさっぱり牛カルビ丼〜淡路島産たまねぎ盛り〜』（通常ver.／デミ風ソースver.） 1550円
■中野拓夢
『東北周遊！中野の具だくさんシャケ弁当』 1700円
『山形出身！中野のあごだし冷やしラーメン』 1200円
■佐藤輝明
『サトテルのトリプル牛肉弁当』 1700円
『サトテルの豪快！牛すじビビンバ丼』 1550円
■坂本誠志郎
『パティシエ坂本の贅沢モンブランクレープ』 900円
■岩崎優
『静岡出身！岩崎の蒲焼き×ひつまぶし弁当』 1700円
『岩崎の野菜たっぷり鶏もも塩焼きそば』 1000円
■糸原健斗
『糸原の果肉たっぷりレモンサワー』 ソフトドリンク750円／アルコール900円
■前川右京
『三重出身！前川の鶏焼肉×めんたい弁当』 1700円
『前川のヨクバリ！牛ハラミカツ丼〜胡麻香る担々ソース〜』 1350円
■桐敷拓馬
『鉄腕・桐敷のヨーグルトアイス巨峰サワー』 ソフトドリンク750円／アルコール900円
※価格はすべて税込
※販売場所など、詳細は特設サイト（https://koshien.hanshin.co.jp/gourmet/gourmet_player2026/）に記載。
【写真多数】新登場の『イケメン熊谷のニコニコWポテト』など
大人気メニュー『近本のさっぱり牛カルビ丼〜淡路島産たまねぎ盛り〜』に加え、新登場の『思い出の味！及川の豚丼弁当』、『イケメン熊谷のニコニコWポテト』など、誰もが楽しめるメニューをそろえた充実のラインナップとなっている。
さらには今シーズンから「監督・選手コラボグルメ」がデザインされたグッズが新登場。ラインナップは『監督・選手コラボグルメ フェイスタオル（全24種）』（各2200円）、『監督・選手コラボグルメ アクリルキーホルダー（全23種）』（各990円）、『監督・選手コラボグルメ クリアファイル（全1種）』（440円／すべて税込）となっている。
コラボグルメのラインナップは下記の通り。
1.新登場のコラボグルメ（※一部を除く）
■森下翔太
『神奈川出身！ 森下の牛鍋風弁当』 1700円
『横浜出身！ 森下のガツンと豚骨醤油焼きそば』 1100円
■熊谷敬宥
『イケメン熊谷のニコニコWポテト』 850円
■伊原陵人
『伊原のパワフル国産牛バラ串』 950円
■大竹耕太郎
『大竹のとろっと和風カツとじ弁当』 1700円
『サクサク！大竹の味噌ダレ揚げ餃子』 850円
■伊藤将司
『王道！将司のまんぷく洋食弁当』 1700円
『ピリ辛！将司の洋風冷製ミート担々麺』 1200円
■才木浩人
『神戸出身！才木のぼっかけオムそばめし弁当』 1700円
『マヨラー才木の直球！生姜焼き丼』 1350円
■及川雅貴
『思い出の味！ 及川の豚丼弁当』 1700円
『甘党・及川のいちご＆みかんクレープ』 900円
■小幡竜平
『大分生まれ宮崎育ち！ 小幡のとり天×チキン南蛮弁当』 1700円
『ほんのり大人味！ 小幡のチョコ尽くしクレープ』 900円
■村上頌樹
『村上の焼き鳥“三冠”重』 1700円
『ラオタ村上の柚子香るさっぱり塩ラーメン／キレ味抜群！柚子香る冷製塩ラーメン』 1,200円（トッピング増量 1350円） ※温ver.：4月・9月〜、冷ver.：5月〜8月
■高寺望夢（※高=はしごだか）
『バジル香る！ 高寺のチーズ＆チキンフライ』 850円
■石井大智
『牛・豚・鶏！ 石井の肉づくしマッスル弁当』 1700円
『マッスルチャージ！ 石井のさっぱり鶏塩丼』 1350円
2.昨シーズンから大好評のコラボグルメ
■藤川球児監督
『藤川監督の高知づくし！火の玉ストレート御膳』 2000円
『藤川監督の塩だれ牛肩ロース×鶏せせり丼』 1700円
■木浪聖也
『聖也の笑顔もビーフも100％！ハンバーグ弁当』 1700円
『青森出身！木浪の爽やかリンゴサワー』 ソフトドリンク750円／アルコール900円
■梅野隆太郎
『梅ちゃんの九州ええとこ捕り（鶏）弁当』 1700円
『あっさり！梅ちゃんの100点満天（点）丼』 1450円
■大山悠輔
『大山の食べ比べ！ダブル生姜焼き弁当』 1700円
『大願成就！大山のイチオシ濃厚油そば』 1250円
■近本光司
『淡路島出身！近本のタコ飯幕の内弁当』 1700円
『近本のさっぱり牛カルビ丼〜淡路島産たまねぎ盛り〜』（通常ver.／デミ風ソースver.） 1550円
■中野拓夢
『東北周遊！中野の具だくさんシャケ弁当』 1700円
『山形出身！中野のあごだし冷やしラーメン』 1200円
■佐藤輝明
『サトテルのトリプル牛肉弁当』 1700円
『サトテルの豪快！牛すじビビンバ丼』 1550円
■坂本誠志郎
『パティシエ坂本の贅沢モンブランクレープ』 900円
■岩崎優
『静岡出身！岩崎の蒲焼き×ひつまぶし弁当』 1700円
『岩崎の野菜たっぷり鶏もも塩焼きそば』 1000円
■糸原健斗
『糸原の果肉たっぷりレモンサワー』 ソフトドリンク750円／アルコール900円
■前川右京
『三重出身！前川の鶏焼肉×めんたい弁当』 1700円
『前川のヨクバリ！牛ハラミカツ丼〜胡麻香る担々ソース〜』 1350円
■桐敷拓馬
『鉄腕・桐敷のヨーグルトアイス巨峰サワー』 ソフトドリンク750円／アルコール900円
※価格はすべて税込
※販売場所など、詳細は特設サイト（https://koshien.hanshin.co.jp/gourmet/gourmet_player2026/）に記載。