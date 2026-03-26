阪神甲子園球場 （C）ORICON NewS inc.

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　阪神甲子園球場では、2026年プロ野球公式戦の甲子園球場開幕日にあたる4月7日の東京ヤクルトスワローズ戦から、阪神タイガースの藤川球児監督および選手22人がプロデュースする「監督・選手コラボグルメ」を販売する。

【写真多数】新登場の『イケメン熊谷のニコニコWポテト』など

　大人気メニュー『近本のさっぱり牛カルビ丼〜淡路島産たまねぎ盛り〜』に加え、新登場の『思い出の味！及川の豚丼弁当』、『イケメン熊谷のニコニコWポテト』など、誰もが楽しめるメニューをそろえた充実のラインナップとなっている。

　また、同日から場内売店の一部をリニューアルし、「監督・選手コラボグルメ」やヘルメット商品など、阪神タイガース関連メニューの販売が中心となる。装飾も新たに「阪神タイガース」をイメージしたものへ生まれ変わり、コラボグルメを情熱的に盛り上げる。

　さらには今シーズンから「監督・選手コラボグルメ」がデザインされたグッズが新登場。ラインナップは『監督・選手コラボグルメ フェイスタオル（全24種）』（各2200円）、『監督・選手コラボグルメ アクリルキーホルダー（全23種）』（各990円）、『監督・選手コラボグルメ クリアファイル（全1種）』（440円／すべて税込）となっている。

　コラボグルメのラインナップは下記の通り。

1.新登場のコラボグルメ（※一部を除く）

■森下翔太
『神奈川出身！ 森下の牛鍋風弁当』　1700円
『横浜出身！ 森下のガツンと豚骨醤油焼きそば』　1100円

■熊谷敬宥
『イケメン熊谷のニコニコWポテト』　850円

■伊原陵人
『伊原のパワフル国産牛バラ串』　950円

■大竹耕太郎
『大竹のとろっと和風カツとじ弁当』　 1700円
『サクサク！大竹の味噌ダレ揚げ餃子』　850円

■伊藤将司
『王道！将司のまんぷく洋食弁当』　1700円
『ピリ辛！将司の洋風冷製ミート担々麺』　1200円

■才木浩人
『神戸出身！才木のぼっかけオムそばめし弁当』　 1700円
『マヨラー才木の直球！生姜焼き丼』　1350円

■及川雅貴
『思い出の味！ 及川の豚丼弁当』　1700円
『甘党・及川のいちご＆みかんクレープ』　900円

■小幡竜平
『大分生まれ宮崎育ち！ 小幡のとり天×チキン南蛮弁当』　1700円
『ほんのり大人味！ 小幡のチョコ尽くしクレープ』　900円

■村上頌樹
『村上の焼き鳥“三冠”重』　1700円
『ラオタ村上の柚子香るさっぱり塩ラーメン／キレ味抜群！柚子香る冷製塩ラーメン』　1,200円（トッピング増量 1350円）　※温ver.：4月・9月〜、冷ver.：5月〜8月

■高寺望夢（※高=はしごだか）

『バジル香る！ 高寺のチーズ＆チキンフライ』　850円

■石井大智

『牛・豚・鶏！ 石井の肉づくしマッスル弁当』　1700円
『マッスルチャージ！ 石井のさっぱり鶏塩丼』　1350円

2.昨シーズンから大好評のコラボグルメ

■藤川球児監督

『藤川監督の高知づくし！火の玉ストレート御膳』　2000円
『藤川監督の塩だれ牛肩ロース×鶏せせり丼』　1700円

■木浪聖也

『聖也の笑顔もビーフも100％！ハンバーグ弁当』　1700円
『青森出身！木浪の爽やかリンゴサワー』　ソフトドリンク750円／アルコール900円

■梅野隆太郎

『梅ちゃんの九州ええとこ捕り（鶏）弁当』　1700円
『あっさり！梅ちゃんの100点満天（点）丼』　1450円

■大山悠輔

『大山の食べ比べ！ダブル生姜焼き弁当』　1700円
『大願成就！大山のイチオシ濃厚油そば』　1250円

■近本光司

『淡路島出身！近本のタコ飯幕の内弁当』　1700円
『近本のさっぱり牛カルビ丼〜淡路島産たまねぎ盛り〜』（通常ver.／デミ風ソースver.）　1550円

■中野拓夢

『東北周遊！中野の具だくさんシャケ弁当』　1700円
『山形出身！中野のあごだし冷やしラーメン』　1200円

■佐藤輝明

『サトテルのトリプル牛肉弁当』　1700円
『サトテルの豪快！牛すじビビンバ丼』　1550円

■坂本誠志郎

『パティシエ坂本の贅沢モンブランクレープ』　900円

■岩崎優

『静岡出身！岩崎の蒲焼き×ひつまぶし弁当』　1700円
『岩崎の野菜たっぷり鶏もも塩焼きそば』　1000円

■糸原健斗

『糸原の果肉たっぷりレモンサワー』　ソフトドリンク750円／アルコール900円

■前川右京

『三重出身！前川の鶏焼肉×めんたい弁当』　1700円
『前川のヨクバリ！牛ハラミカツ丼〜胡麻香る担々ソース〜』　1350円

■桐敷拓馬

『鉄腕・桐敷のヨーグルトアイス巨峰サワー』　ソフトドリンク750円／アルコール900円

※価格はすべて税込
※販売場所など、詳細は特設サイト（https://koshien.hanshin.co.jp/gourmet/gourmet_player2026/）に記載。