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「めんどくさいからディーラーで…って売ったら83万円損してました」買取額を極限まで引き上げる最強の一括査定術

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が「【とんでもないリセール】売却額●●●万円。CX-80のリセールが●●だった! ディーラー査定がヤバイ。カチエックス→ワン速方式2026年最新版のやり方を解説! これが最強の車売却法だ!」を公開した。愛車を少しでも高く売却するための「ワンソク方式」と呼ばれる一括査定のテクニックを実践し、ディーラーでの下取り査定よりも大幅に高い金額で引き渡す手順を解説している。



動画では、マツダの「CX-80」を手放す際の一連の流れを公開。最初にディーラーへ下取り査定を依頼したところ、提示された金額は450万円だった。これに対し、手順に従って最低8枚の写真をアップロードするだけで査定が完了するネットサービス「カチエックス」を利用したが、最高入札額は448万円にとどまった。



そこで最後の望みを託し、一括査定サービスにエントリー。複数の買取業者を同じ時間と場所で同時に集め、一斉に査定を行ってもらう手法を実践した。名刺の裏に査定額を記入してもらい、一番高い金額を提示した業者に売却するというルールで競わせた結果、最終的な査定額は533万5000円に跳ね上がった。ワンソクTube氏は「めんどくさいからディーラーで…って売ったら83万円損してました」と、複数の業者を同時に競わせる意義を強調している。



さらに、残価設定クレジットを利用している場合の注意点にも言及。残価設定クレジットの途中でも車の売却は可能だが、買取価格が残債を下回った場合は、不足分の差額を一括で支払う必要がある。今回のケースでも残債の574万円には届かず、追い金が発生する結果となった。



手間を惜しまず、複数の買取店に実車を見せて競合させることで、手元に残る資金が数十万円単位で変わる可能性がある。少しでも愛車を高く手放したいと考えるなら、こうした一括査定のノウハウを取り入れることで、より納得のいく取引が実現するはずだ。