【SV女子 第21節見どころ】チャンピオンシップ進出をかけた大一番！ 埼玉上尾とデンソーが直接対決

「2025-26 大同生命SVリーグ」の女子第21節は28日（土）から29日（日）にかけて計7つのカードが実施される。

◼️群馬グリーンウイングス vs アランマーレ山形

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チャンピオンシップ進出に王手をかけている群馬。前節はSAGA久光に連敗したが、慌てる様子はない。フルセットにもつれ込んだGAME2は、オリビア・ロジャンスキが57本のスパイクを放ち、アタックでチーム最多の20得点。ジャン・ティ・タン・トゥイーが5本のバックアタックを含めアタックで15得点と続いている。ナシア・ディミトロヴァの3本をはじめ、チームで12本とブロックポイントを量産。ホームゲームに足を運んだファンの前で、チャンピオンシップ進出を報告したいところだ。A山形は前節、ホーム最終戦でPFUに連敗した。GAME2は若泉佳穂が16得点を挙げながらも、多くのチャンスをものにできずストレートで敗戦。それでも、ウィモンラット・タナパンが4本のブロックポイント、1本のサービスエースを決めるなど前向きな兆しはある。残り4試合で得られる成果を、来シーズンの血肉にしたい。

◼️埼玉上尾メディックス vs デンソーエアリービーズ

チャンピオンシップ進出をかけた大一番だ。21勝19敗で8位の埼玉上尾が連勝すればチャンピオンシップ進出が決定。20勝20敗で追随する9位のデンソーが1勝以上を挙げれば、最終節に持ち越しとなる。前節は埼玉上尾が刈谷に、デンソーが大阪MVにそれぞれ連勝。埼玉上尾はイザベラ・マリア・ラパズ、デンソーはロザマリア・モンチベレルとサブリーナ・デジェズス・マシャドの外国籍選手が活躍しており、両チームの力関係に大きな差はない。昨年11月に行われた前回対戦は1勝1敗。GAME1は埼玉上尾がフルセットで勝ち、GAME2はデンソーがストレートで勝った。埼玉上尾は今シーズン、フルセットにもつれた試合が15試合あり、10勝5敗と大きく勝ち越し。対するデンソーは９試合中4勝5敗と負け越している。試合が長引けば埼玉上尾、短期戦に持ち込めばデンソーが有利か。第1セットから目が離せない、実力伯仲の好ゲームが期待できそうだ。

◼️ PFUブルーキャッツ石川かほく vs ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ

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前回とは対照的な立場に置かれた両チームが、今シーズン2度目の北陸ダービーを迎える。2月の対戦で連勝したPFUはその後も白星を重ね、現在は3位に浮上。早々にチャンピオンシップ進出を決め、セッターの松井珠己を軸にチームの土台を固めつつある。前節のA山形戦は、ブロックディフェンスが機能してGAME1、GAME2ともにストレート勝ちを収めた。対するKUROBEは前回の対戦から6連敗。第19節でA山形に連勝したものの、11位まで沈みチャンピオンシップ進出の可能性は消滅した。前節はAstemoに連敗。それでも、アイリス・ショールテンがアタックでチーム最多の19得点を挙げ、山口真季がアタック決定率62.5%をマークするなど個の力は実証済み。同じ北陸を拠点とするライバルを相手に、プライドをかけて戦う。

◼️Astemoリヴァーレ茨城 vs 大阪マーヴェラス

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チャンピオンシップ進出の可能性が消滅したAstemo。それでも、前節のKUROBE戦は意地を見せた。GAME1は渡邊彩がアタックで11得点、アタック決定率78.6%と大暴れ。GAME2はマッケンジー・メイが5本のブロックポイントを稼ぎ出した。長内美和子の攻守にわたる献身、倉田朱里の多彩なトスワークなど、数字に表れないところでも全員が前を向いて戦った。今シーズン最後のホームゲームを笑顔で締めくくりたい。大阪MVは前節、チャンピオンシップ進出を争うデンソーに連敗。内容が悪かったわけではない。アタックで27得点を挙げたリセ・ファンヘッケを中心に攻撃を展開し、サマンサ・フランシスが7本のブロックポイントを決めるなどブロックディフェンスも機能。随所で実力を見せつけた。むしろこの敗戦が、チームの完成度をより高めたと言えよう。

◼️NECレッドロケッツ川崎 vs 東レアローズ滋賀

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チャンピオンシップに向けて着々とチームづくりを進めているNEC川崎。前節の姫路戦は、ジョバンナ・ミラナ・デイがひときわ輝きを放った。ストレートで勝ったGAME2は、34本のスパイクを放ちアタックでチーム最多の19得点。相手のマークをうまくかわしながら、多彩な攻撃で得点の山を築いた。セッター中川つかさとの連携も日増しに高まり、盤石の攻撃網を形成している。東レ滋賀は18日、戸部真由香の引退を発表。翌19日には、青柳京古、野嶋華鈴、小山愛実、ジュリエット・ロホイス、ルシール・ジケルの5選手と2人のスタッフの退団を伝えている。岡山と対戦した前節は、その戸部がリリーフサーバーとして出場し、ブレイクポイントにつなげた。苦しいシーズンを過ごしてきた東レ滋賀は、残り4試合でファンの心に何を刻み込むのか。

◼️ヴィクトリーナ姫路 vs クインシーズ刈谷

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今シーズン最後のホームゲームを迎える姫路。前節のNEC川崎戦は連敗したが、順調な仕上がりを感じさせる内容だった。好調を印象づけたのが、ブルガリア出身のミラ・ケアシミロヴァ・トドロヴァだ。GAME1は5本のブロックポイントを含め合計15得点。GAME2はアタック9得点に加え、ブロックで2得点、サーブで2得点を挙げている。セッター大島杏花との連携もスムーズだった。チャンピオンシップに向けて、このまま調子を上げていきたい。6位の刈谷は前節、チャンピオンシップ進出を目指す埼玉上尾にホームで連敗を喫した。GAME2は粘り強いディフェンスでフルセットに持ち込んだが、勝負どころの1点が取り切れなかった。それでも、笠井季璃がアタック16得点、ブロック4得点、サーブ1得点を挙げるなど、勝利への意欲は伝わってきた。万全の準備を整えて、チャンピオンシップに臨みたい。

◼️岡山シーガルズ vs SAGA久光スプリングス

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岡山は前節、東レ滋賀に勝って1月25日から続いていた連敗を「13」で止めた。GAME1は佐伯亜魅加がアタックで両チーム最多の20得点。ブロックでも2得点を稼いでいる。翌日のGAME2はアタックで22得点。2日間を通して、大車輪の活躍を見せた。「シゲトーアリーナ岡山」で行われる今シーズン最後のホームゲームで、上位チームから一矢報いたい。一方のSAGA久光は、チャンピオンシップに向けて着々と陣容を整えつつある。前節の群馬戦は連勝。フルセットにもつれ込んだGAME2は、第1セットの途中から入った中島咲愛が躍動した。アタックだけで17得点。サービスエースも1本決めた。守備範囲の広さを生かし、サーブレシーブでもチームに貢献している。ステファニー・サムディは53本のスパイクを放ち23得点。荒木彩花はアタック決定率60.0%、平山詩嫣は4本のブロックポイントで異彩を放った。果たして誰がチャンピオンシップの主役に名乗りを上げるか。

■SVリーグ女子第21節 試合日程・放送情報・配信情報

群馬グリーンウイングス vs アランマーレ山形

▼日時

GAME1：3月28日（土）13時05分～

GAME2：3月29日（日）13時05分～

▼会場

OPEN HOUSE ARENA OTA

▼放送

GAME1：群馬テレビ

GAME2：なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

埼玉上尾メディックス vs デンソーエアリービーズ

▼日時

GAME1：3月28日（土）13時05分～

GAME2：3月29日（日）13時05分～

▼会場

蓮田市総合市民体育館パルシー

▼放送

なし

▼配信

GAME1：J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!

GAME2：J SPORTSオンデマンド

PFUブルーキャッツ石川かほく vs KUROBEアクアフェアリーズ

▼日時

GAME1：3月28日（土）13時05分～

GAME2：3月29日（日）13時05分～

▼会場

とり野菜みそ BLUECATS ARENA

▼放送

なし

▼配信

GAME1：J SPORTSオンデマンド

GAME2：J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!

Astemoリヴァーレ茨城 vs 大阪マーヴェラス

▼日時

GAME1：3月28日（土）14時05分～

GAME2：3月29日（日）14時05分～

▼会場

ひたちなか市総合運動公園総合体育館

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

NECレッドロケッツ川崎 vs 東レアローズ滋賀

▼日時

GAME1：3月28日（土）14時05分～

GAME2：3月29日（日）13時05分～

▼会場

東急ドレッセとどろきアリーナ

▼放送

GAME1：なし

GAME2：J SPORTS 2

▼配信

J SPORTSオンデマンド

ヴィクトリーナ姫路 vs クインシーズ刈谷

▼日時

GAME1：3月28日（土）14時05分～

GAME2：3月29日（日）14時05分～

▼会場

ヴィクトリーナ・ウインク体育館

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

岡山シーガルズ vs SAGA久光スプリングス

▼日時

GAME1：3月28日（土）14時05分～

GAME2：3月29日（日）14時05分～

▼会場

シゲトーアリーナ岡山

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド