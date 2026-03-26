松本洋平文部科学大臣は26日の参議院文教科学委員会で、自身の不倫報道について改めて謝罪するとともに、議員会館内での不適切な行為を否定した。

【映像】「妻から大変大きな叱責を受けました」不倫報道について語る松本大臣

委員会の冒頭、松本大臣は「今回の週刊誌の記事により、委員の皆様をはじめ、多くの関係する皆様方にご迷惑をおかけすることとなりました。この場をもってお詫びを申し上げます」と述べ、頭を下げた。

続けて「特に文部科学省として非常に重要な2つの法案をご審議いただくという重要な局面であります。大変申し訳なく思っております」と述べ、再び頭を下げた。

そして「こうした状況にも関わらず、法案をご審議いただくことに対し、心より御礼を申し上げます。これらの法案の質疑に対して誠心誠意、誠実に臨んでまいりますので、何とぞよろしくお願いをいたします」と述べた。

さらに不倫報道について「今般報道された内容は当時家族に話をし、妻から大変大きな叱責を受けました。私から真摯に謝罪し、受け入れてもらい、すでに家族間においては整理がついている案件でありました。個人のプライバシーに関わる内容を明らかにすることは、関係者に不利益を生じさせる恐れもあるため、プライバシー保護の観点などについて最大限配慮する必要があります。その上で議員会館に係る報道については、規則に反する不適切な行為はありません。会館を案内し、意見交換をしたものであります」と述べた。

週刊文春は不倫相手の証言として、議員会館内で「案内」でも「意見交換」でもない不適切な行為があったと報じていたが、これを否定する形となった。

松本大臣は最後に「今回の件を受け、改めて大変反省し、また皆様方からいただいております大変厳しい声を真摯に受け止め、信頼を回復していくことができるよう全力を尽くして、職責を果たしてまいりたいと存じます。引き続き、皆様方のご理解、ご指導をよろしくお願いを申し上げます。以上です。本当に申し訳ございませんでした」と述べ、もう一度頭を下げた。

参議院文教科学委員会は、開催が見合わされていたが、「議員会館内での不適切な行為の否定」を受けて審議が始められた。（ABEMA NEWS）