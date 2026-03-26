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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「日本の地名、正直ナメてました…韓国人が驚愕した地名17選」と題した動画を公開した。東大博士課程に在籍する韓国人留学生のパク氏が、日本での生活を通じて「かっこいい」「深い」と感じた地名を独自視点で紹介。漢字の持つインパクトや音の響き、背景にある歴史や文化への敬意を込めて、外国人ならではの感性で日本の地名の魅力を語っている。



動画では、関東、関西、地方編に分けて計17箇所の地名が挙げられた。選定基準は、単なる知名度ではなく、「漢字の視覚的イメージ」「音の響き」「その土地が持つストーリー性」がパク氏の心にどう刺さったかである。

関東編で最初に紹介されたのは「勝どき」。パク氏は「人生で勝てそうな場所」と表現し、「勝つ」と「時」が組み合わさった気合いの入った地名に衝撃を受けたと語る。タワーマンションが立ち並ぶ風景と重ね合わせ、「これから勝つぞという人たちの集合場所」と解釈した。

また、「御殿場」については「王族専用の街みたいな響き」と絶賛。富士山の麓という立地やアウトレットの洗練された雰囲気、そして「御殿」という言葉の持つ歴史的な重厚感が完璧にマッチしていると分析した。

関西編では「四天王寺」を「最強の地名」としてピックアップ。「天皇がついているだけでもすごいのに、4人プラスお寺」と、漢字の並びから受ける威圧感を「戦場ストーリーのタイトルのよう」と例えた。

地方編で特に熱く語られたのが「青森」だ。「青」と「森」という組み合わせの美しさに触れ、「自然しか勝たん」と感嘆。実際に訪れた際の津軽鉄道の風景を「日本という惑星の原風景」と表現し、言葉の文化が自然を愛でる姿勢に凝縮されていると称賛した。



パク氏は最後に、島根県の「出雲」を紹介。「神と人の出会いの場所」として、名前を聞いただけで神々しさを感じる「SSSランク」の地名だと評価した。外国人留学生の視点を通して語られる地名の数々は、日本人にとっては当たり前の響きの中に隠された、漢字の意味深さや土地の記憶を再発見させるきっかけとなるだろう。