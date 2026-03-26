「ドバイワールドカップ・ＵＡＥ・Ｇ１」（２８日、メイダン）

昨年３着だったドバイワールドＣのリベンジを狙うフォーエバーヤングが日本時間２５日、坂井を背にメイダン競馬場のダートコースで最終追い切りを行った。前日の雷雨の影響で馬場が固くなっており、当初の予定より軽めの調整とはなったものの、質の高い動きを誇示した。

ゴールデンシャヒーンに出走する僚馬のアメリカンステージを先行させ、４Ｆ５２〜５３秒程度のペースで最後は併入。矢作師は「予定通りにいきました。弾むような動きで、何の問題もありません。ジョッキーからも『何の問題もありません』ということでした」と満足そうにうなずいた。

前走のサウジＣで史上初の連覇を達成。その後はドバイに移動し１カ月以上にわたり調整を続けている。「硬さが出やすいダート中心の調整で難しい面もあり、それを考慮しながら。サウジアラビアより良くなって素晴らしい体になったと思います」と手応えを示す。

現地では他国の陣営とも情報を交換し、互いに協力。日本馬は６頭と出走が少ないが、「みんなが一丸となっています。アクシデントがあったとしても、チームＪＡＰＡＮで乗り越えるような感じ。非常にいい雰囲気だと思います」と矢作師は力強い。枠順は６番に決定。決戦の日は、刻一刻と近づいている。