女優の浜辺美波が3月24日、Xを更新。「未来から来た娘」の新ビジュアルを公開した。

2024年からJR東日本の企業広告に出演している浜辺。主人公である「就活中の大学生」と、彼女の「未来から来た娘」の2役を演じており、3月23日に公開されたCMはその第8弾となる。浜辺は《今回からなんと! 未来から来た娘、ヘアメイク＆スタイリングチェンジしてます 全体的にアシンメトリー 今回もわくわくする未来がみえるCMとなっております よろしくおねがいいたします》とつづり、2枚の写真をアップした。

これまでの「未来から来た娘」は、かなり斜めにカットされた前髪が印象的だったが、今回は眉下でまっ直ぐに。ただ、ボブヘアの前後と左右が異なる長さでカットされた「アシンメトリー」（非対称）なスタイルになった。衣装も新たなデザインのものになっている。

この投稿には1万を超える「いいね」が集まり、《かわいい》というコメントが多数、寄せられている。だが、そのなかには、こんな気になる声も……。

《右腕は傷!?メイク?ともあれ気を付けて頑張ってくださいね》

《右手、何か怪我したのかな あんまり無理しないように》

など、浜辺の「右腕」を気にする声がいくつも見られるのだ。

たしかに、浜辺がアップしたうちの1枚の写真には、右腕の手首と肘の中間あたりに変色した部分がみられ、肌色の絆創膏のようにも、かゆみ止めのパッチのようにも見える。ただ、CMでは修正されているのか、その部分には何もないようだ。調べてみると、3月9日に浜辺がXに投稿した写真にも同じようなものがあった。

その投稿は、同じく浜辺がCMに出演している化粧品メーカー「ファンケル」の新商品を告知するもの。アップされたのはCM撮影時の写真で、右腕の同じ位置に、やはり肌色の何かが貼られている。

「浜辺さんといえば圧倒的な透明感の美肌の持ち主。25歳の節目として2025年8月に発売した写真集は、すっぴんでの撮影に臨み、表紙の写真もすっぴんだったことが話題になりました。それだけに気になるところですが、本人はとくに言及していないことから、たいしたことはないのでしょう」（芸能担当記者）

浜辺は現在、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』に、秀吉の妻・寧々役で出演中。アクションシーンはないはずで、怪我というわけではないようだが……。

1月4日のXでは《年始早々、食あたりかましてしまいまして》と報告し、ファンを心配させた浜辺。年越しそば用の海老天を常温放置した後に食べたことが原因だったというが、身体にはくれぐれも気をつけてもらいたいものだ。