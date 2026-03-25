「王道ミニバン」のノアに新型モデル？

トヨタのミドルクラスミニバンである「ノア」は、2022年1月に現行モデルとなる4代目が登場しました。

「TNGAプラットフォーム（GA-C）」が採用された4代目では、「堂々・モダン・上質」をデザインコンセプトに掲げたベースモデルを基本としつつ、同じく「王道・アグレッシブ」がコンセプトのエアロモデルも設定されました。

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ボディサイズが全長4695mm×全幅1730mm×全高1895mmへと拡大し、すべてのモデルが3ナンバーサイズとなったことで、初代から受け継ぐ優れたパッケージングがさらに進化しています。

パワートレインは、2リッター直列4気筒ガソリンエンジンと1.8リッター直列4気筒エンジンにモーターを組み合わせたハイブリッドの2タイプが設定されており、多様なニーズに対応しています。

駆動方式については、ガソリン車／ハイブリッド車ともに2WDと4WDが用意されています。

インテリアは、ブラックアウトされたフロントピラーや水平基調のインストルメントパネルやドアトリム、アシストグリップやエアコン吹き出し口などが機能的に配列されたルーフ周りが、見晴らしの良い空間を実現しています。

また、7人乗り仕様ではセカンドシートにキャプテンシートを採用し、さらにクラス初となるオットマン機構やシートヒーター、折りたたみ式大型サイドテーブルが備わっています。

そのほか、高度運転支援技術「トヨタチームメイト」の新機能である「アドバンストドライブ（渋滞時支援）」がトヨタ車として初搭載されるなど、機能面でも充実しています。

2025年9月には一部改良がおこなわれ、グレード構成の見直しや機能装備の更新、価格改定などの変更がくわえられました。

マイナーチェンジでどこが変わる？

そんなノアですが、まもなく大きな動きがあるようです。

都内のトヨタ販売店担当者は次のように話します。

「現時点ではトヨタから公式なアナウンスはありませんが、2026年春にもマイナーチェンジがおこなわれると聞いています。

すでにマイナーチェンジ前のモデルの受注が締め切られていることから、遅くとも2026年5月ころには発売されると見ています。

今回のマイナーチェンジではラインナップが大幅に刷新され、エアロモデルが中心の構成となるようです。

ただ、これまでベースモデルの特徴であったボディ同色のフロントグリルがエアロモデルにも採用されると言われています。

つまり、ベースモデルとエアロモデルの特徴をミックスしたイメージになるというわけです。

また、内外装のデザインもリフレッシュされる見通しです。

さらに、パワートレインにも見直しが入り、ウェルキャブ仕様（福祉車両）をのぞいてハイブリッド車のみの設定となるようです。

そのほか、両側電動パワースライドドアの標準装備化やサスペンションのチューニング、ボディカラーに新色の『ニュートラルブラック』の追加といった改良がおこなわれる見込みです。

一方、価格も改定されることは確実です。具体的には、各グレードで10万円程度の値上げになると予想します」

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ノアについては、台湾の生産拠点を活用した増産計画が報じられています。

前出のトヨタ販売店担当者は「マイナーチェンジモデルが台湾生産となるのかどうかは不明だが、増産によって納期が大きく短縮されることは確実」と話します。

ファミリー層から多くの支持を集めるミドルクラスミニバンだからこそ、タイムリーに手に入れられるのかどうかにも注目が集まります。