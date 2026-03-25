【開催中】BTS・V、新宿に大型ビジュアル登場 Yunth特設コーナー「アインズ＆トルペ 新宿東口店」で展開
7人組グループ・BTSのVがアンバサダーを務めるスキンケアブランド「Yunth（ユンス）」の特設コーナーが24日より、東京・アインズ＆トルペ 新宿東口店にて開催中。大型ビジュアルが掲出されている。
【写真】スキンケアブランド「Yunth」のアンバサダーに決定したBTS・V
本イベントでは、BTS・Vの大型ビジュアル掲出のほか、新発売したYunthのシートマスクと人気美容液など、オリジナルノベルティを組み合わせた限定セットをいち早く販売。ブランドの世界観を楽しめる、特別な空間となっている。
Yunthでは、2025年11月にVがアンバサダーに就任して以来、開催したポップアップストアが大きな反響を呼んだ。この春、昨年好評だった「アインズ＆トルペ 新宿東口店」で再び開催。
会場では、特設コーナー限定の特別セット3種を販売。「生VC美白美容液」をはじめ、「生VAダーマ美容液」や新商品の「Pure Mask」、人気のフュージョンクレンジングとオリジナルノベルティをセット。ここでしか手に入らない特別なラインナップとなる。
■開催概要
場所：東京・アインズ＆トルペ 新宿東口店
期間：3月24日（火）〜4月16日（木）
時間：午前10時〜午後10時
【写真】スキンケアブランド「Yunth」のアンバサダーに決定したBTS・V
本イベントでは、BTS・Vの大型ビジュアル掲出のほか、新発売したYunthのシートマスクと人気美容液など、オリジナルノベルティを組み合わせた限定セットをいち早く販売。ブランドの世界観を楽しめる、特別な空間となっている。
会場では、特設コーナー限定の特別セット3種を販売。「生VC美白美容液」をはじめ、「生VAダーマ美容液」や新商品の「Pure Mask」、人気のフュージョンクレンジングとオリジナルノベルティをセット。ここでしか手に入らない特別なラインナップとなる。
■開催概要
場所：東京・アインズ＆トルペ 新宿東口店
期間：3月24日（火）〜4月16日（木）
時間：午前10時〜午後10時