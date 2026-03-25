日本テレビ系にて毎週火曜よる10時〜放送 世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす新型バラエティ「X秒後の新世界」。

レギュラー陣は、せいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒー。3月24日（火）の放送では、スタジオゲストにSHELLY、田中樹（SixTONES）、永瀬廉（King & Prince）、作間龍斗（ACEes）、アンミカ、近藤春菜（ハリセンボン）、藤本美貴を迎えた。

当記事では、3月24日（火）の放送内容を振り返り！TVer＆Huluでは見逃し配信中。

■石井正則の旅ロケに隠された真実とは!?

石井正則がぶらぶらと歩いてご当地の風景や場所を紹介する旅ロケは、バラエティでもよく見る映像。何の変哲もない旅ロケなのだが、実は、その映像には一見しただけでは分からない驚きの真実が映り込んでいた。

東京都府中市の閑静な道をぶらぶら歩く石井。そこは1968年に起こった歴史的大事件・3億円事件の現場だった。3億円事件とは、府中市の路上で現金輸送車に積まれた3億円（現在の価値で20億円以上相当）が白バイ警官になりすました犯人に奪われ、犯人は逮捕されないまま時効を迎えた事件。

映り込んだ真実を知ると、その風景への印象がガラリと変わる。スタジオメンバーも、一見のどかな旅ロケ映像に何が隠されているのかと前のめりになっていく。

千葉県銚子市の犬吠埼を訪れた石井は、断崖絶壁の海を背景にトークした後、おしゃれなカフェでグルメを堪能する。注目ポイントは荒波にもまれている岩。この光景は、東映の映画の上映前に流れるオープニング映像と同じ。石井が訪れたのは、東映のオープニング映像が撮影された場所だった。3つの会社が合併して発足したという東映の歴史から、3社の団結を象徴するために3つの岩が並ぶこの場所が選ばれた。その映像は、迫力のある波が撮れるまで撮影隊が近くの宿に何泊もして撮ったという。

次に石井が訪れたのは、千葉県浦安市の広い道路。この映像を見てすぐに、せいやが「分かった！」と声を上げた。実はこの道路、大ヒットドラマ「101回目のプロポーズ」が撮影された場所だった。ヒロインのために武田鉄矢演じる星野達郎が走るトラックの前に飛び出し「僕は死にましぇん！」と涙ながらに叫ぶ名シーン。当時この道路はできたばかりで交通量が少なく、撮影のために何度もトラックが走れる場所として選ばれたという。

東京都・銀座のカフェでお茶する石井。その傍らに、赤いストールを巻いた紳士が座っている。その赤いストールはアントニオ猪木さんが実際に着用していた最後の1本で、紳士は猪木さんの実弟・猪木啓介氏だった。

そこがどんな意味を持つ場所なのか知っているのか知らないのか、何食わぬ顔で旅ロケをする石井に、せいやは「石井さん、どんな気持ちなんやろ？」と語り、作間も「どんな打合せをしてロケをしているのか気になる」と不思議がった。

■ゲートボール 若者が本気を出せばシニアを一網打尽にできるのか？

「ゲートボールなら、若者が本気を出せばシニアを一網打尽にできるのか？」を検証。ゲートボールと言えば、公園でシニアの人々がのんびり楽しむスポーツというイメージ。では、運動能力に勝る若者が本気で練習を重ねれば、経験豊富なシニアに勝てるのではないか？という仮定のもと検証を行った。

今回参加したのは、きしたかの、くらげ、ファイヤーサンダーの芸人3組。彼らは、以前放送した回で“チーム和食”としてカーリングを1週間猛練習してプロチームに挑んだ。この6人にダンビラムーチョも加わったチーム和食が、まったくやったことのないゲートボールを1週間猛練習してシニアチームに挑戦。

さっそく練習を始めたチーム和食。カーリングで大活躍した杉昇（くらげ）がゲートボールでも才能を発揮。練習を重ねたチーム和食は、公園でゲートボールを楽しむ平均年齢80歳のシニアチームに直談判して練習試合に臨んだ。ゲートボール歴10年のベテランが揃うシニアチームと互角の勝負を展開するチーム和食。エースの杉が覚醒して好プレーを連発し、チームは一気に盛り上がる。

杉の活躍でシニアチームに圧勝し自信をつけたチーム和食。次の対戦相手は、全国レベルのシニアチーム。番組としては、これで勝利すれば「一網打尽に成功した」と判断することに。チーム和食は決戦に向け練習に打ち込み、各メンバーはプライベートでも自主練を重ねた。

いよいよ決戦当日。対戦チームは、昨年の全国大会で3位入賞した平均年齢83歳の強豪シニア。試合開始早々、シニアチームがミスショットを連発。収録用のカメラ数台に囲まれてプレーするという慣れない環境が原因だった。

チャンスとばかりに着実に得点を重ねていくチーム和食。しかし、さすがは全国3位の強豪。すぐに調子を取り戻して追いついてくる。試合は山場を迎え、渡辺翔太（くらげ）に打順が回ってきた。人一倍練習熱心だった渡辺はゲートボール愛に目覚めていた。渡辺はその熱意で好プレーを連発し、無双状態に。

渡辺の活躍で勝利目前。しかし、その直後からシニアの逆襲が始まる。シニアのエースが10ｍの超ロングショットをピタリと決め、ゲームの流れを変える。続くシニアメンバーもスーパープレーを次々と披露し、逆転への布石を打つ。

この大事な局面で、チーム和食は補欠だった岸大将（きしたかの）に打順が回る。練習でも成果を出せず試合出場に後ろ向きだった岸は痛恨のミスショット。シニアチームは着実に得点を重ねて1点差まで詰め寄り、最後に大逆転して試合終了。

チーム和食は負けてしまったものの、白熱の戦いに永瀬と田中も大興奮！永瀬は「こんなに見応えがあるとは…」と、ゲートボールの魅力を実感した様子だった。

■番組概要

放送日時：毎週火曜よる10時

出演者：

＜レギュラー＞

せいや（霜降り明星）・藤井貴彦・ヒコロヒー

■公式HP：https://www.ntv.co.jp/xbyougo/

■公式X：@maruafter_ntv

■公式TikTok：@maruafter_ntv

■公式ハッシュタグ：#X秒後の新世界