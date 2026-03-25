岩田剛典が、2026年第1弾となるシングルを7月1日にリリースする。

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今作は全5形態でのリリースとなり、MATE限定の完全受注生産デラックスBOX盤には、初のアジアツアー『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』から12月21日の有明アリーナ公演をMC含め約100分収録。そのほか、7都市に渡る海外公演を含むアジアツアーを完走するまでの舞台裏を追った約60分のドキュメンタリーも収録した2枚組のBlu-rayまたはDVD付きとなり、48ページにおよぶアジアツアー公演の模様などを収録したフォトブックなども付属する。

また、初回限定のMV＆JACKET MAKING盤（CD＋DVD）には、本作に収録される新曲のMVとアートワーク撮影模様のメイキング映像を収録。LIVE映像盤（CD＋DVD）には、『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』の有明アリーナ公演より、岩田本人によるレコメンド曲を解説副音声付で数曲収録されるほか、今年出演予定の音楽イベントのメイキング映像も収録予定だ。

さらに、撮りおろしの写真による全15種類のトレーディングカードを形態別に封入。CD全形態（初回生産分）には応募抽選用シリアルナンバー入りチラシも封入される。あわせて、CD購入者対象の主要チェーン先着オリジナル特典も公開された。なお、応募抽選の詳細や、収録楽曲などの詳細は後日発表となる。

（文＝リアルサウンド編集部）