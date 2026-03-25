【カップル向け】神奈川県で「不動産サイトPV数が多い賃貸・駅」ランキング！ 「川崎」を抑えた1位は？
不動産情報サービスのアットホームは、「不動産情報サイト アットホーム」における賃貸居住用物件のPV数をもとに、「アットホーム賃貸駅ランキング 神奈川県編」を発表しました。調査期間は2025年10月1日〜12月31日です。
本記事では、1LDK〜2DKのカップル向き物件における、PV数が多い駅ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
本記事では、1LDK〜2DKのカップル向き物件における、PV数が多い駅ランキングを紹介します。
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第2位：川崎駅2位は「川崎」駅。JR東海道本線・京浜東北線・南武線の3路線が利用でき、横浜まで約7分、渋谷まで約30分と各方面へ出やすい好立地です。近くの「京急川崎」駅へも歩いて乗り換えが可能で、羽田空港方面にもスムーズに移動できます。前年の1位から順位が入れ替わりました。
第1位：本厚木駅1位は「本厚木」駅でした。新宿まで約53分、横浜まで約44分と、小田急小田原線で都心・横浜の両方面にアクセスできる立地です。駅の周辺は厚木市の中核エリアで、市役所や商業施設、金融機関などが集まっています。夏には「あつぎ鮎まつり」が駅周辺で開催され、地域の風物詩となっています。前年の2位から順位を上げました。
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(文:田中 寛大)