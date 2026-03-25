建設部門で日本一位！ タミヤホーム「アジア太平洋地域 急成長企業ランキング2026」

記事ポイント Financial Times × Statista「急成長企業ランキング2026」で建設部門日本一位を獲得売上高は2021年から2024年で224.1%増の30億7,600万円に成長空き家問題に特化した独自の事業モデルでオーガニック成長を実現 Financial Times × Statista「急成長企業ランキング2026」で建設部門日本一位を獲得売上高は2021年から2024年で224.1%増の30億7,600万円に成長空き家問題に特化した独自の事業モデルでオーガニック成長を実現

一都三県を中心に解体工事・不動産・リノベーション事業を展開するタミヤホームが、国際的なランキングで高い評価を受けました。

英国の経済紙『Financial Times』と統計調査プラットフォーム『Statista』が共同実施した「アジア太平洋地域 急成長企業ランキング2026」において、日本の建設部門で一位に選出されています。

タミヤホーム「アジア太平洋地域 急成長企業ランキング2026」

受賞ランキング：High-Growth Companies Asia-Pacific 2026（アジア太平洋地域 急成長企業ランキング2026）主催：Financial Times × Statista建設部門（日本国内）：1位建設部門（アジア太平洋）：6位総合ランキング（アジア太平洋）：192位／500位

本ランキングは、アジア太平洋地域14の国と地域に本社を置く数万社を対象に、2021年から2024年の年平均成長率（CAGR）を調査したものです。

M&A（合併・買収）に頼らない「オーガニックな成長（自力成長）」と「独立性」が厳正に審査され、タミヤホームの選出に至りました。

タミヤホームの売上高は、2021年の9億4,900万円から2024年には30億7,600万円へと成長しています。

成長率は224.1%増で、深刻化する「空き家問題」を事業の機軸に据えた独自の戦略がこの急拡大を支えました。

急成長を支えた4つの要因

1つ目は、空き家問題に特化した営業戦略です。

単なる解体工事ではなく、土地の再生を見据えた”かいたいコンサルティング営業”を展開しています。

2つ目は、専門営業パーソンによる新たなスタイルの確立となっています。

現場監督が営業を兼務する業界の慣習を打破し、近隣対応から手続き・現場管理までを一貫して担う体制で信頼を獲得しました。

3つ目は、「アスリート採用」による組織強化です。

目標達成への執念とチームワークを兼ね備えた人材を積極的に採用し、未経験者でも成果を得られる仕組みを構築しています。

4つ目は、ビジネスを通じた社会貢献の循環となります。

災害時の寄付や子ども食堂へのお米提供など、事業の成長が社会の利益につながる仕組みが社員のモチベーション向上に寄与していました。

今後の展望

2025年からは不動産建設会社としての新たなフェーズに突入しています。

解体工事に「不動産ソリューション」と「リノベーション」を掛け合わせ、空き家に対する多角的なアプローチを実現しました。

2026年には神奈川支店の開設や東京・埼玉支店の再編も行い、組織体制をさらに強化しています。

代表取締役社長の田宮明彦氏は「私たちがM&Aという手段を使わず、仲間と共に一歩一歩積み上げてきた『オーガニックな成長』が評価された点を何より誇りに思います」とコメントしています。

タミヤホームは2027年度の売上高100億円達成を中期目標に掲げ、国内のみならずグローバルな視点での信頼性向上を目指しています。

空き家問題という社会課題をビジネスの力で解決し、急成長を遂げたタミヤホームの独自モデルが国際的に認められました。

解体・不動産・リノベーションを一貫して手がけることで、土地の再生まで見据えた総合的なソリューションを提供しています。

「かいたいが みらいを かがやかせる」の合言葉のもと、建設業界に新たな価値を生み出し続ける企業です。

タミヤホーム「アジア太平洋地域 急成長企業ランキング2026」受賞の紹介でした。

よくある質問

Q. タミヤホームが受賞した「アジア太平洋地域 急成長企業ランキング2026」とはどのようなランキングですか？

A. 英国の経済紙『Financial Times』と統計調査会社『Statista』が共同で実施する調査で、アジア太平洋地域14の国と地域の企業を対象に、2021年から2024年の年平均成長率（CAGR）やオーガニックな成長度を評価するランキングです。

Q. タミヤホームの売上高はどのくらい成長しましたか？

A. 2021年の9億4,900万円から2024年には30億7,600万円へと成長し、成長率は224.1%増となっています。

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