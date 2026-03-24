煽りを受ける元アスリートも…坂本花織に中井亜美「ミラノ・コルティナ五輪からテレビスター誕生へ！」

アスリートタレント勢力図に変化の予兆

フリーで歴代世界最高点を叩き出し、逆転で金メダルを獲得した三浦璃来（24）と木原龍一（33）の″りくりゅう″ペア。たちまちメディアで引っ張りだことなったが、木原の元パートナーで、ミラノ・コルティナ五輪での解説が「涙を誘う」と話題になった高橋成美（34）の株も急上昇している。

「高橋は’18年に現役を引退。’20年に『松竹芸能』に入り、タレントに転向しました。子どものようにピュアなキャラクターと、８ヵ国語を操れる才女というギャップが魅力です。感情表現が豊かでテロップになるパワーワードを連発してくれるし、プロと視聴者の目線を持ち合わせているので″女性版・松岡修造″の呼び声が高い」（制作会社ディレクター）

五輪で日本中に顔と名前を売ったことで、スポーツ以外のジャンルから幅広く仕事が舞い込みそうだ。

「ここ最近、バラエティ番組に呼ばれる機会が増えていましたが、ミラノ・コルティナ五輪以降は彼女の話題で持ちきりです。『バナナマンのせっかくグルメ!!』（ＴＢＳ系）に出演した際の街ロケ＆食レポのリアクションは素晴らしかった。一般の方と絡むロケで重宝しそうです。アニメ声なのに聞き取りやすいから、声優としても活躍できるのではないか」（キー局プロデューサー）

ミラノ・コルティナ五輪組では、フィギュアスケートの坂本花織（25）にも熱視線が注がれている。

「木原選手に″やかましい太陽″と評されるくらい明るく、コミュニケーション能力が高い。バラエティ向きでしょう。本人は指導者になりたいようですが、話題性もあるし、彼女の獲得を狙っている芸能プロダクションとテレビマンは多い。17歳と若く、表情の見せ方がアイドル的な中井亜美（17）にはモデル系の仕事が殺到しそう」（前出・制作会社ディレクター）

ミラノ・コルティナ五輪組の台頭で、元アスリートタレントの生き残りをかけたバトルが激化しそうだ。

「最も煽りを受けるのは村上佳菜子（31）じゃないですかね。知名度はあるものの、これといって特徴がない。もっと天然キャラに振り切れば面白いのですが、天真爛漫キャラは丸山桂里奈（42）が頭ひとつ抜けています。丸山は夫婦売りできるのも強み。レギュラー出演している『ラヴィット！』（ＴＢＳ系）を見ている限り、生放送の対応力も抜群です」（放送作家）

元アスリートタレントでは、Ｊリーグ出身の男性タレント陣の高齢化が喫緊の課題となっている。前出のキー局プロデューサーは「『逃走中』（フジテレビ系）のような体力系企画は厳しい。ミラノ・コルティナ組の若手たちに奪われるのではないか」と見ており、「″街ロケ″系タレントもピンチ」と言うのだった。

「オリンピアンの強みは、地域を問わず幅広い世代に顔を知られていること。これが街ロケで活きるのです。事前にお店にアポを取っていると″ヤラセだ″と叩かれるので、その場で撮影許可を取る番組が多いのですが、好感度の高いオリンピアンだと、アポなしのガチンコ交渉でも撮影に協力してくれる店が多い。時間も予算も削減されているテレビ業界にとって、ありがたい存在ですよ」

ミラノ・コルティナ五輪組から、国民的タレントが生まれるか!?

『FRIDAY』2026年3月27日・4月3日合併号より