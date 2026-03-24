「ネコバス」



【動画】幸せな世界♡ 人間の弟妹にもふられる兄猫

そんなひと言が添えられた写真が、Xで2.9万件超の“いいね”を集め話題になっています。写っているのは、ノルウェージャンフォレストキャットの「シィク」くん（5歳・男の子）。背中には、ぬいぐるみがちょこんと乗っています。



その姿は、まるでジブリ映画『となりのトトロ』に登場する「ネコバス」のよう。毛並みの良いふさふさの体にぬいぐるみを乗せたまま、シィクくんが静かに歩く様子に、「かわいすぎる〜」「リアルネコバス初めて見た」「冒険に出かけているみたい」などのコメントが寄せられ、多くの人をほっこりさせています。



この“ネコバス”は、どのように誕生したのでしょうか。Xユーザー・シィク / 猫アカさん（@sheik_norwegian）にお話を伺いました。



ぬいぐるみを乗せても平然…優しすぎる“ネコバス”

ーー撮影時の状況を教えてください。



「家に遊びに来た子どもの友だちが、ぬいぐるみをシィクに乗せたところ、3、4歩、そのまま歩いてくれました」



ーーこの光景を見た感想は？



「まず、『かわいい！』でした（笑）。シィクは誰に対しても怒ったりせずに付き合ってくれるので、優しいなぁと改めて感じました」



ーーこのあと、「ネコバス」はどうなりましたか。



「案の定、ぬいぐるみはすぐ落ちてしまって、ネコバスだけが去っていきました（笑）」



ーーシィクくんの“ネコバス”に癒やされたという声もありましたね。日常では、どんな様子ですか。



「まだ寒いので、シィクが布団の中に入ってきたり、人間の弟や妹と添い寝していたりする姿を見て、私たち家族も癒されています」



リプライには、ふわもふの愛らしい“ネコバス”にほっこりする声が寄せられています。



「かわいすぎる〜」

「癒やされました」

「最高にかわいい！」

「慎重派なネコバスさん」

「リアルネコバス初めて見た」

「冒険に出かけているみたい」

「すごい慎重に運んでる！ お顔が真剣でツボに入りましたw」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）