“運転に使わない”ミラー!? その役割とは？

冬の寒さがやわらぎ、やわらかな春の日差しを感じる季節になると、クルマでの外出もどこか気分が軽くなるものです。

ドライブの途中、信号待ちや駐車の合間にふとサンバイザーを下ろしたとき、小さな鏡が付いていることに気づいた経験がある人も多いのではないでしょうか。

【画像】「えっ！」斬新すぎる!? 最新アルファードの画期的な「バニティミラー」画像を見る！（14枚）

一見すると用途が限られているように思えるこの鏡ですが、実は日常の中で意外と重要な役割を果たしています。

クルマに備え付けられているミラーといえば、後方確認に使うルームミラーやドアミラーがすぐに思い浮かびます。

これらは安全運転に欠かせない装備であり、ドライバーの視線移動ひとつで周囲の状況を把握できるよう設計されています。

それに対して、サンバイザーの裏に設置されている小さな鏡は、運転そのものには直接関係していないため、「なぜここにあるのか」と疑問に感じる人も少なくありません。

この鏡は一般的に「バニティミラー」と呼ばれています。使い方は非常にシンプルで、サンバイザーを下げてカバーを開くだけで利用できます。

モデルによってはミラーの両脇に照明が備えられており、夜間や暗い場所でも顔をはっきり確認できるよう工夫されています。

照明はバッテリーへの負担を軽減するため、サンバイザーの開閉や角度に連動して自動的に点灯・消灯する仕組みが採用されているものもあります。

バニティミラーが広く普及した背景には、1980年代の自動車業界の動きが関係しています。

この時代、多くのメーカーが女性ユーザーを意識したクルマづくりを進め、専用の特別仕様車や快適装備の開発が活発に行われました。

バニティミラーもその流れの中で登場した装備のひとつであり、外出先でも手軽に身だしなみを整えたいというニーズに応える形で採用が進んだといわれています。

実際に利用している人の声を見ても、「運転前に前髪を整える」「信号待ちで顔の状態をチェックする」など、日常的な使い方が多く見られます。

ちょっとした確認ができるだけでも安心感につながるため、今では多くのドライバーにとって身近な存在となっています。

そもそも「バニティ」という言葉は、化粧をする場所や化粧台、化粧ポーチといった美容に関連するものを指す言葉です。そのため、車内で身だしなみを整えるための鏡という意味でバニティミラーと呼ばれているのです。

かつては女性の運転免許保有率が現在ほど高くなかったことから、バニティミラーは助手席側に設置されるケースが主流でした。

助手席に座る人が使用することを前提としていたためです。しかし、その後女性ドライバーが増加すると、運転席側にも同様のミラーが備えられるようになり、現在では前席の両方に設置されているクルマが一般的になりました。

さらに近年では、このバニティミラーも進化を続けています。2023年6月にフルモデルチェンジしたトヨタ「アルファード／ヴェルファイア」の最上級グレード「エグゼクティブラウンジ」では、なんと2列目シートにもミラーが用意されています。

従来は天井に設置されるタイプが一般的でしたが、このモデルではテーブルと一体化させることで、より自然な姿勢で使えるよう工夫されています。

一方で、ミラーが手元に近くなったことで指紋や汚れが付きやすいという新たな課題も生まれました。

この問題に対しては、はつ油機能を持つ専用の防汚コーティング技術が採用されており、汚れや油分が付着しにくくなっています。

軽く拭くだけで清潔な状態を保てるため、見た目の美しさと実用性を両立させた設計といえるでしょう。なお、このコーティング技術は窓ガラスにも応用されているとされています。

このように、バニティミラーは単なる小さな鏡にとどまらず、時代のニーズに応じて進化してきた装備です。

現在では純正装備に加えて、後付けできる製品も多く販売されています。三面鏡タイプやタッチ操作で照明を調整できるものなど種類も豊富で、価格も数千円程度から購入可能なため、手軽に導入できる点も魅力です。

普段あまり意識することのない装備かもしれませんが、ちょっとした場面で役立つ便利な存在であることは間違いありません。

これからのドライブでは、サンバイザーの裏にあるこの小さな鏡にも、少し目を向けてみてはいかがでしょうか。