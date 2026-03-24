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クルマ系YouTuberが新型RAV4を本音レビュー！「クラウンスポーツと比較しても上」と語る走りと最新運転支援の全貌

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が、「【耐えられない…良すぎて】新型RAV4 納車1ヶ月の◎と✕! 黒カッコ良い! 内装･外装･乗り心地･ナビ･運転支援など首都高試乗レポート! | TOYOTA RAV4 HYBRID Z 2026」を公開した。



納車から1ヶ月が経過した新型「RAV4 HYBRID Z」で首都高を試乗し、多角的な視点から同車の「カーオブザイヤー最有力」とも言える完成度の高さを解説している。



同チャンネルのワンソク氏は、まず新世代ナビゲーションシステムにおけるマイル表示のバグや、ドライブモード切り替え時の長いエフェクトといったソフトウェア面の課題を指摘。

さらに、夜間の室内照明の暗さや、黒一色でステッチのない内装が「プラスチッキーに見られがちで損をしている」と厳しい評価を下した。



一方で、走行性能や先進装備については絶賛が続く。

オプションの20インチタイヤを装着しながらも「全然乗り心地いい」と高く評価。

首都高の急なカーブでも車線中央をピタリと維持する最新のレーントレーシングアシストや、時速40km以下でのハンズオフ運転が可能なアドバンストドライブの安定感を実演した。



さらに、側方センサーの追加により巻き込み時の緊急ブレーキも作動するアドバンストパークの安心感に触れ、「静止物に対する緊急ブレーキのシステムはトヨタが最強」と語った。



独自の視点として、第5世代ハイブリッドシステムがもたらす加速の滑らかさやエンジンの静粛性に言及。

「クラウンスポーツと比較しても個人的にはRAV4が上だと思う」と、上位車種をも凌駕する走りの質感を指摘した。



最後に、四輪駆動でありながらリッター19.7kmを叩き出す実燃費を紹介。

「粗探しレベルでしかネガが思いつかない」と、同価格帯のライバル車と比較しても圧倒的な競争力を持つと結論づけた。



見た目の質感にとらわれない、真の走行性能と安全性を求めるユーザーにとって、新型RAV4は間違いなく有力な選択肢となるだろう。