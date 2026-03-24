『今夜はナゾトレ』（フジテレビ系）の公式Xが更新され、阿部亮平をはじめ出演者たちの集合ショットが公開された。

【写真】阿部亮平ら『今夜はナゾトレ』レギュラー集合ショット／阿部亮平の過去オフショット

スタジオセットのなかで見せた、阿部のすらりとした立ち姿に注目が集まっている。

■グレーのジャケット×ブラウンのワイドパンツ姿が印象的な阿部亮平

3月24日放送の『今夜はナゾトレ』は、「2026年最新！パン界隈＆この春に行くべき日本の花絶景SP」と題して放送。

timeleszの猪俣周杜、篠塚大輝、菊地亜美が参戦し、松丸亮吾がスタジオで出題することも告知された。

公開された集合写真には、阿部がグレーのジャケットに白シャツ、ブラウンのワイドパンツを合わせた装いで登場。両手を前で重ねた上品なたたずまいと、やわらかな微笑みが印象的で、落ち着いた雰囲気を漂わせている。

すらりと伸びたスタイルの良さも際立っており、ボリュームのある黒シューズとのバランスも絶妙。きれいめながらほどよく力の抜けた着こなしで、知的なムードを感じさせるビジュアルとなっている。

番組公式は「火曜夜7時 #今夜はナゾトレ は明日で最後となります」とも投稿しており、番組の節目となる放送回としても注目が集まっている。

SNSでは「レギュラーメンバー勢揃いの写真嬉しい」「あべちゃんかっこいい」「スタイルの良さが際立ってる」「身長高くてイケメンすぎ」「ショートジャケットめちゃくちゃ似合ってる」「柳原さんとの身長差に萌える」といった声が寄せられている。

■阿部亮平『今夜はナゾトレ』過去オフショット

Snow Man

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