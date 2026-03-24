おひとり様で、ユネッサン。

神奈川県箱根町にある「箱根小涌園ユネッサン」は、2001年の開業から今年で25周年。子どもの頃に遊びに行った思い出がある方も多いのではないでしょうか。

久しぶりに訪れてみると、ワイン風呂に代表されるユニークなお風呂にサウナ、箱根の自然を望む絶景露天風呂、さらには漫画3000冊の休憩スペースまで…。遊んで、ととのって、ダラダラしていたら、気づくと夜。

子どもの楽園というイメージがあるけれど、今来てみると、むしろ大人の休日施設かもしれません。

何を持ってく？｜準備編 持ち物ガイド

箱根小涌園ユネッサンは、大きく2つのゾーンに分かれています。

●水着で楽しむ温泉テーマパーク「ユネッサン」

●裸で入る温泉エリア「森の湯」

ユネッサンのプールはすべて温水で、屋内外に広がる温泉プールを、季節を問わず一年中楽しめる全天候型施設になっています。

さて、何を持っていけばいいのでしょうか。

有料レンタルやショップ販売もありますが、以下の持ち物があると安心です。

・水着

・タオル

・館内着（くつろぐ用）

・着替え

・日焼け止め

ショップ＆水着レンタル「ukiuki（ウキウキ）」で販売していた水着はこんな感じ。

ユネッサンの水着エリアには荷物用フックがあり、タオルなどを入れたバッグを一時的に置いておくことも可能です。

そして忘れがちなのがスマホの防水ケース。

実はユネッサンの水着エリアでは、スマートフォンの持ち込みや写真撮影が可能。さらに館内はキャッシュレス決済が中心のため、水着のまま食事をする際にもスマホが何かと重宝します。

ちなみに、浮き輪やビーチボールの空気入れには自動ポンプも完備。

肺活量に自信がなくてもご安心ください！

懐かしすぎ！変わらぬ“あの子たち”がお出迎え

箱根湯本駅からバスで約20分。最寄りの「小涌園」バス停からすぐ、箱根小涌園ユネッサンに到着。

入口で迎えてくれるのが、今も昔も変わらないこのキャラクター。

名前を調べてみると、黄色の子が「ハコネコ ボザッピィ」、ピンクの子がガールフレンドの「ボンジャー・ノン」。

ボザッピィに、ボンジャー・ノン………………！？想定外のネーミングです。

ぬいぐるみやクッキーなどグッズも販売されています。小さなキーホルダーがあったら欲しかった。

ユネッサン名物！変わり種のお風呂がパワーアップ

水着に着替えて、いよいよユネッサンへ。

屋内エリアには、名物のワイン風呂をはじめ、本格コーヒー風呂や酒風呂などユニークなお風呂がずらり。

ネオンが輝く酒風呂は、かなりフォトジェニック。

湯呑の中のお茶になった気分になれる「緑茶風呂」も。

遊び心の塊ともいえるユネッサンでは、これまで「日清焼そばU.F.O.」や「ウィルキンソン」など、多彩なコラボ風呂も登場してきました。

当日は、不二家とコラボした「ミルキー風呂」と「カントリーマアム チョコまみれ風呂」が楽しめました。（2026年3月3日で終了）

チョコまみれ風呂には、人気キャラクター「まみれさん」がぷかぷか。

総じて、ユネッサンの遊び心には脱帽です。

箱根の自然を感じながら楽しむ温泉テーマパーク

屋内エリアで温まったら、屋外エリアへ。

ユネッサンの屋外エリアには、ウォータースライダー「ロッキーズスプラッシュ」や洞窟のお風呂など、まるでウォーターパークのようなエリアが広がっています。

洞窟のお風呂は想像以上に広く、異世界転生気分で没入感のある探検ができました。

さらに、ウォータースライダーも爽快。

箱根の山々を望みながら滑るボシャットラインと、虹色チューブを抜けるカラフルラインの2種。結構スピードがあって、普通にビビりました。

すべり台付きの水風呂？！サウナも本格的

箱根ユネッサンで意外だったのが、サウナの本格度。

熱波師が登場するロウリュイベントも毎日開催されています。

そしてサウナの隣にあったのが……すべり台付きの水風呂。

斬新だ。こんな水風呂見たことない。そんな驚きでたじろいでいると、寒空の下、少年たちが勇敢に水中へスライディング。

忘れかけていた童心がよみがえってきました。

露天風呂「森の湯」で箱根温泉を満喫

ハシャいだ後は、裸で入る温泉エリア「森の湯」へ。

正直、ユネッサンのおまけ程度に思っていましたが……ここ、最高です。

箱根の山々を望むビッグスケールの露天風呂は圧巻。

そしてお風呂上がりは、ダラダラタイム。

秘密基地のような二段式おこもりスペースやマッサージチェア、漫画約3000冊の無料休憩室までありました。

近所にあったら足しげく通いたいレベルで好きです。

子どもの頃とは違う、“大人のユネッサン”

子どもの頃は、とにかく温泉やプールで遊ぶ場所という印象だったユネッサン。

今訪れてみると、温泉でゆっくり過ごしたり、サウナでととのったり、漫画を読みながら寝ころんだりと、また違った楽しみ方があることに気づきました。

大人ひとりでも十分満喫できましたが、できれば次は誰かと来て、ボザッピィと写真を撮りたいところです。

