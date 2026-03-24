太古の昔から世界中で貴重な金属として扱われている金。



【ためになる漫画】黄金はなぜ貴重なの？

今、SNS上ではそんな金がなぜ貴重なのか解説するイラストが大きな注目を集めている。



「黄金はなぜ貴重なの？」と件のイラストを紹介したのは鉱石系Vtuberのほのめさん（@Hanamure_Honome）。



金の価値を高めている理由のまず一つは希少性。王冠一つ作ろうと思ったら、山のような鉱石を製錬しなくてはならないのだ。そしてもう一つは他の多くの金属と異なり錆びないこと。これはそれ自体の価値を担保する上で非常に重要なことで、近年価格が高騰しているのもその特性がある故だろう。



このイラストについてほのめさんにお話を聞いた。



ーーこのテーマを解説しようと思った経緯は？



ほのめ：2025年から資源、宝石、地質に関する解説イラストを100点ほど描いています。中でも砂金採りや金の精錬など、金に関する作品の反応が良かったので今回作成しました。



ーー投稿に大きな反響がありました。



ほのめ：今回はインプレッションに対しコメントがかなり多く、投資、ジュエリー、歴史など幅広い観点から様々な人が金に対して関心を持っているんだなと思いました。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「金の貴重さがわかったと同時に、 ソフトクリームや日本酒に金箔かけてるのをみると、勿体無いしそんなんに使っていいの、、？ って気持ちになる 」

「金の場合は『かなり薄く伸ばせる』ってのもありそう 金箔とか作れるのもめちゃ高価な金をかなり引き延ばせるから」

「キロ銀貨でさえ、普通のカプセル入コインのように片手で持ち上げようとしたら全然上がらなかったのに、3キロハンコは何なんだ....」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんは金にどんな魅力を感じるだろうか？



ほのめさんはXやYouTubeで定期的に今回のような鉱石、宝石、資源について解説している。いずれも興味深い内容なので、ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。







（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）