支出25万円で毎月1万円赤字「家の維持費が重い」68歳男性、住宅ローン完済後の家計
All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった千葉県在住68歳男性のケースをご紹介します。
年齢・性別：68歳・男性
居住地：千葉県
家族構成：本人、妻（65歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：850万円
現在の預貯金：1800万円
リスク資産：400万円
ひと月当たりの現在の収入は、「世帯の年金額24万円、そのほか（配当金）1万円」の合計25万円。
対して月の生活費は「食費7万円、光熱費2万5000円、通信費1万円、医療費1万5000円、交通費1万円、日用品5000円、保険料1万5000円、交際費・趣味4万円、その他6万円」とあり、合計25万円ほど。
計算上、収支トントンですが実際は「月あたり1万円の赤字。想定より貯金できていない」とのことです。
「住宅ローンは完済していますが、家の修繕や固定資産税などの維持費が定期的に重くのしかかります。退職前は年金だけで十分に暮らせると考えていましたが、孫への教育資金援助なども家計を圧迫しています」と説明しています。
一方で、きついと感じる支出として挙げたのは、「医療費や光熱費、家の修繕費。定期的な通院と薬代が意外と固定費として重い」と言います。
物価高（インフレ）の影響については、「光熱費や食費が、予想よりもはるかに値上がりしている。節電のために冷暖房を我慢したり、特売品以外の購入を控えたりするなど、精神的なゆとりが削られています」と投稿者。
税金や社会保険料についても、「額面としての金額と、天引きされた後の手取り額の差に驚いています。特に介護保険料の負担が年々増している」とあります。
最後に、「健康こそが最大の節約になると痛感しています。将来の介護費用を考えると今の家計状況は不安。国には年金受給者の実態に即した物価対策を切に願います」と訴えておられました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：悠
年齢・性別：68歳・男性
居住地：千葉県
家族構成：本人、妻（65歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：850万円
現在の預貯金：1800万円
リスク資産：400万円
月あたり1万円の赤字年金生活で貯金ができているか、の問いに「あまり貯金できていない」と回答した悠さん。
ひと月当たりの現在の収入は、「世帯の年金額24万円、そのほか（配当金）1万円」の合計25万円。
対して月の生活費は「食費7万円、光熱費2万5000円、通信費1万円、医療費1万5000円、交通費1万円、日用品5000円、保険料1万5000円、交際費・趣味4万円、その他6万円」とあり、合計25万円ほど。
計算上、収支トントンですが実際は「月あたり1万円の赤字。想定より貯金できていない」とのことです。
「住宅ローンは完済していますが、家の修繕や固定資産税などの維持費が定期的に重くのしかかります。退職前は年金だけで十分に暮らせると考えていましたが、孫への教育資金援助なども家計を圧迫しています」と説明しています。
食費が予想よりもはるかに値上がり年金生活では、「被服費や交通費は、通勤がなくなったことや自治体の敬老パスの割引制度を活用できるため」思ったよりもお金がかかっていないとのこと。
一方で、きついと感じる支出として挙げたのは、「医療費や光熱費、家の修繕費。定期的な通院と薬代が意外と固定費として重い」と言います。
物価高（インフレ）の影響については、「光熱費や食費が、予想よりもはるかに値上がりしている。節電のために冷暖房を我慢したり、特売品以外の購入を控えたりするなど、精神的なゆとりが削られています」と投稿者。
税金や社会保険料についても、「額面としての金額と、天引きされた後の手取り額の差に驚いています。特に介護保険料の負担が年々増している」とあります。
将来の介護費用を考えると不安普段の暮らしについて伺うと、「平日は近くの公園の散歩や図書館通いをして、お金をかけない過ごし方を心掛けています。外食は月に2回程度、妻の慰労を兼ねてランチに行くのが楽しみです」と回答。
最後に、「健康こそが最大の節約になると痛感しています。将来の介護費用を考えると今の家計状況は不安。国には年金受給者の実態に即した物価対策を切に願います」と訴えておられました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)