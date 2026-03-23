ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペア。フリーの「グラディエーター」をパーフェクトに演じ切った三浦璃来＆木原龍一（りくりゅう）ペアは、ラストで、木原が渾身の力で三浦を持ち上げる。三浦は金メダルをつかむかのように、天に向かってこぶしを突き上げた。

【画像】あの感動をもう一度…氷上で強く抱きしめ合うりくりゅうペア。

日本フィギュアスケート史初となるペアの五輪金メダルを、ショート5位からの大逆転でつかみとった2人。その奇跡のメダルには、運命的な出会い、そしてお互いを思いやる7年間の歩みがあった。

『週刊文春WOMAN 2026春号』から一部を抜粋・転載します。

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始めて滑った瞬間、「稲妻が落ちたよう」な衝撃を受けた



今年2月のミラノ・コルティナ五輪。Sunao Noto/JMPA

出会いは、2019年の夏。木原は脳震盪や肩の関節損傷を負い、地元名古屋のリンクでアルバイトをしながら引退も考えていた。すでにペアとして五輪に二度出場したものの、自分への自信はなかった。

「周りの友人はみな社会人になって働いている。自分はスケートしかしていないという焦りがありました」

一方、新たなペアの相手を探していた三浦璃来からトライアウトの申し出があり、滑った瞬間、2人は「稲妻が落ちたよう」という衝撃を受けた。

「スケーティングの相性が驚きでした。滑った一歩目で『スピードが乗るな。この子とだとワンプッシュでこんなに滑れるんだな』と思いました」（木原）

「ツイストリフトをやってみたら1回目から、こんなに上がるんだとびっくりしました」（三浦）

シングル時代が長かった木原

運命的な出会いを果たした9歳差の2人だが、それまでは違うスケート人生を歩んできた。

三浦がスケートを始めたのは4歳のとき。

「ミニーマウスがスケートの演技をするアニメを何度も巻き戻して見て『私も滑れる』といって真似して動きまわっていたことで、スケート教室に入れてもらいました。ミニーはリフトのような技もしていて、今思えばペアを滑る運命だったのかも知れません」

小学3年生の時、小柄な三浦は日本スケート連盟からスカウトされ、ペアに転向した。

「トライアウトに行ってみたら、リフトは『高い高い』されているみたいで楽しいし、スロージャンプは着地できた時のスカッと感がすごくて。『遊園地みたい！』って思いました」

一方の木原は、シングル時代が長かった。

「4歳の時に、僕が活発すぎたので疲れさせるために母がスケート教室やバレエ、体操教室に通わせて、唯一脱走しなかったのがスケートでした」

2011年には世界ジュニア選手権10位と活躍。全日本選手権も3度出場した。木原が20歳の時に、ソチ五輪出場に向けてペアの相手を探していた高橋成美に声をかけられ、「五輪を目指して挑戦するというのは、今しかできない」と転向を決意。その後、ソチ五輪、平昌五輪と出場した。

「この人と絶対に組まないといけない」

2人は出会った日のことをこう振り返る。

「自信をなくして、ペアを続けることさえ分からなくなっていた時期。『この人と絶対に組まないといけない』と確信しました」（木原）

「悩んでいたからか、今に比べると暗い印象でした（笑）」（三浦）

共に歩むことを決めた2人は、またたくまに力を伸ばしていった。

「様々な苦労を乗り越えてきたぶん、素晴らしい相手と一緒に滑れるだけでも凄いことでした」（木原）

幸せそうに滑る2人の自然な笑顔はトレードマークになった。

ポジティブな声がけが2人のパワー源に

結成した当初の2人は、木原が27歳、三浦が17歳。兄妹というよりも、大人と子供ほどのメンタル的な差があった。当時、2人の関係をこう語った。

「私が練習の調子が悪くて落ち込んでいると木原選手が『大丈夫、今日が悪くても明日から頑張ろう』と言ってくれて、前向きにしてくれました。試合でも、私はミスすると相手に申し訳なくなって縮こまってしまう。そんな私を笑わせたりして気持ちを支えてくれました」（三浦）

一方の木原は、こう考えていた。

「僕は割と生真面目に考えて、完璧主義に考え込んでいってしまうところがあります。でもブルーノコーチからこう言われたんです。『物事を上手くやりたいなら、常にポジティブでいることだ』と。これは僕のペア人生を変えた言葉。ペアの相手に、常にポジティブな言葉をかけるようになりました」（木原）

9歳上の木原が、常にポジティブな声がけを意識し、三浦の力を引き出す。その関係性が、2人のパワー源となっていった。

2人の絆を再確認する場に…初めての五輪で得たもの

初めての五輪となった北京五輪は、2人の絆を再確認する場になった。団体戦は好調で日本の銀メダルに貢献。ところが、個人戦までの10日間で調子が落ちてしまった。

「これまでにないほど調子が崩れて、何をやってもタイミングが合わなくなりました」（木原）

そのメンタルのままショートはミスが出て8位発進。2人が関係性を取り戻したのは、フリーの演技直前、6分間練習の時だった。

「僕は五輪3大会目でしたが、そういえばフリーまで進めたのは初めてだって気づいたんです」（木原）

「龍一くんから『フリーを滑らせてくれてありがとう。もう全部ミスでもいいから楽しもう』と言われて気が楽になりました」（三浦）

2人で滑る喜びを思い出すと、満面の笑みでフリーを滑り、フリーは5位での総合7位となった。

「木原くんは保護者みたいな感じです」

北京五輪後の2人は、お互いの関係を、こんな風に話していた。

「道を歩いていても段差があるとすぐに私がつまづくので、注意してくれます。あと私はすぐに忘れ物をして自分一人だと気づかないので、木原くんは保護者みたいな感じです」（三浦）

「歳が離れていますし、自分の10年前はどうだったかなと思うことで、三浦さんの忘れ物にも怒ることもなくサポートしている感じです」（木原）

技術もメンタルも噛み合った2人は、2023年世界チャンピオンに。その後、23年夏には三浦が肩を脱臼、24年秋には木原が腰椎分離症と、それぞれ怪我も経験し、お互いを支え合ってきた。

そして迎えたミラノ・コルティナ五輪。7年の歩みの結晶となる舞台である。昨年12月の全日本選手権で五輪代表に決まると、2人はこう話した。

「僕にとっては4回目のオリンピック。1回目、2回目は出るだけが目標で、北京オリンピックは団体戦のメダルに貢献することができました。今回はやっぱり日本初の個人戦でのメダルを目指したいです」（木原）

そう語る木原に対して、三浦は気持ちを盛り上げるように言う。

「4年前は、一度コンディションが落ちても、それまでの練習を信じることで、力が発揮できるということを学んだオリンピックでした。今回は、4年間の成長をすべて生かせる場所になると思います」（三浦）

個人戦までポジティブに過ごす秘訣とは？

1月29日に現地入りし、まずは団体戦で全力を発揮する。2人はショート、フリーともに自己ベストを更新し、1位をマーク。そこから中6日で迎える個人戦に向けては、4年間の“学び”を生かした。

「個人戦までの期間をポジティブに過ごす。そのための気分転換はゲームです。ふざけている訳ではなくて。どうしてもアスリートは常に『良くしよう』と考え過ぎてしまいます。昨年は空き時間にノートを多めに書いたりしていたのですが、やっぱり自分たちには合っていなかったんです」（木原）

今回も、2人がリラックスして過ごせるゲームを厳選。練習の日にゆっくり過ごすために「桃太郎電鉄」を、試合直前に盛り上がるために「マリオカート」をと、万端に準備した。

「2021年の世界選手権の時に、試合前に2人でゲームをやったら本番へのメンタルがうまく持っていけて。それ以来、本番の何時間前にはゲームね、と決めています」（三浦）

「でも僕が勝つと璃来ちゃんが怒るので、わざと接戦で負けてあげます（笑）」。

「自分たちのメンタルの強さを出そうと思いました」

完璧な準備で迎えたショート本番。冒頭の3回転ツイストリフト、3回転トウループと、リスクの高い技を次々と決めていく。3つ目の要素のリフトは、2人が最も得意とし、加点をもらえる得点源だった。左手同士をつなぎ、片手で支え合った状態で回転しながら進んでいく。ところが体制を変えようとした瞬間、三浦の上半身が手のひらから逃げるように落ちた。

木原はとっさに頭で三浦を受け止めると、三浦が怪我をしないように優しく降ろした。三浦はすぐに気持ちを切り替える。

「もう失敗できないと思いました。でもそういう場面って今まで何度もあったので、ここで崩れることはありませんでした。自分たちのメンタルの強さを出そうと思いました」

直後のスロー3回転ルッツを成功させ、滑りぬく。フィニッシュポーズのまま、木原はうつむいた。マルコットコーチが「It’s not over」と言って出迎えても、首を横に振るだけだった。

得点は73.11点。首位のドイツ組と6.9点差の5位発進となった。

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落ち込み涙が止まらない木原に三浦がかけた一言、フリー本番で見せたパーフェクトな演技の裏側まで……ミラノ・コルティナ五輪の感動を再び味わえる記事全文は『週刊文春WOMAN 2026春号』で読むことができます。

（野口 美惠／週刊文春WOMAN 2026春号）