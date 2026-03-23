vaultroom×ヘインズ、初コラボの3パックTが3月24日発売。特別仕様のパッケージで展開

120年以上にわたり世界中の人々に親しまれるベーシックアパレルブランド Hanes（ヘインズ）が、ゲーミングコミュニティ「vaultroom(ボルトルーム)」と初となるコラボレーションアイテムを、2026年3月24日(火)にvaultroom公式オンラインストアおよびヘインズ公式オンラインストアにて発売する。

vaultroomは、2020年よりスタートした招待制のゲーミングコミュニティ。東京に拠点を構え、ゲームにとどまらず、ファッションやアート、音楽など幅広いカルチャー領域のゲーム好きが集う存在として知られている。これまでの公式LOOKでは、山崎賢人、村上虹郎、詩羽（水曜日のカンパネラ）らをモデルに起用するなど、ゲームカルチャーにとどまらない広がりを見せてきた。

※山崎の「崎」は立つ崎

ベースプロダクト

ベースとなるプロダクトは、ヘインズのマルチパックの代表アイテム「3P Pack T-Shirt（3枚入りパックTシャツ）」、赤ラベルクルーネックTシャツ。首元にネームデザインをプリントするタグレス仕様で襟ネームの肌当たりを解消。袖口と裾口は表からは縫い目が目立ちにくいブラインドステッチ仕様。そしてコットン100％の柔らかい肌触りと脇に縫い目のない丸胴編みによるストレスフリーの心地良さ、着こむほどに出る独特のクタリ感、着丈長めのボックスシルエットが特長。

まさにヘインズの王道といえるインナー用パックTシャツだ。

今回のコラボレーションでは、ホワイトに加えインラインには無いブラックをカラーバリエーションに取り入れた2色の特別ラインナップ。

コラボレーションデザイン

襟ネームには2つのブランドのロゴを配置し、ミニマルながらも両ブランドのアイデンティティが共存するデザインに。

フロント裾部分にはワンポイントアクセントとして、vaultroomのロゴを配置。ホワイトボディにはシックなブラック、ブラックボディには鮮やかなオレンジのロゴがあしらわれている。

パッケージ

本コラボ最大のポイントは、ヘインズ伝統のパッケージデザインを大胆にアレンジしたパッケージ。

ヘインズの象徴的なピクトグラムやレイアウトを活かしつつ、vaultroomのオリジナルキャラクター「ボルトくん」がTシャツから飛び出してきたような、キャッチーでコレクター心をくすぐるアートワークが特徴となっている。

【発売情報】

商品名：Hanes x vaultroom 3P赤ラベルクルーネックTシャツ品番：HM1-D712S素材：綿100%カラー：ホワイト、ブラックサイズ：S, M, L, XL価格：6,600円(税込)数量：3枚入り発売日：2026年3月24日発売予定

販売場所vaultroom オンラインストア 3月24日（火）深夜0時頃https://vaultroom.shop/

ヘインズ公式オンラインストア 3月24日（火）12:00頃https://www.hanesbrandsinc.jp/hanes/c/c10/