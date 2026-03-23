日本限定「ブルダックカレー」が登場 ブルダックソース×旨味あるカレーで新しい味わい
三養ジャパンは、日本限定商品「ブルダックカレー」2種を4月より発売し、日本全国で販売を開始する。
【写真】辛さ好きにおすすめな『ブルダックカレー激辛』
今回発売する「ブルダックカレー」は、辛さ初心者でも楽しめる「中辛」と、辛さ好きに向けた「激辛」の2種類を展開。全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、ディスカウントストアなど、約2000店舗で販売される予定。
同商品は、ブルダックソースを使用し、旨辛さが特徴のカレーに仕上げたレトルトカレー。日本カレー特有のコクと旨味にブルダックソースの辛さを加えることで、新しい味わいを楽しむことができる。温かいご飯と合わせて楽しめるのはもちろん、とんかつやコロッケ、からあげなどの揚げ物料理と組み合わせることで、カレーの辛さと揚げ物の香ばしさが調和した、より満足感のある味わいを楽しむことができる。
また、レトルトパウチのまま電子レンジで約1分温めるだけで手軽に食べられる点も特長で、忙しい日常の中でも簡単にブルダックカレーを楽しめる商品となっている。
【写真】辛さ好きにおすすめな『ブルダックカレー激辛』
今回発売する「ブルダックカレー」は、辛さ初心者でも楽しめる「中辛」と、辛さ好きに向けた「激辛」の2種類を展開。全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、ディスカウントストアなど、約2000店舗で販売される予定。
同商品は、ブルダックソースを使用し、旨辛さが特徴のカレーに仕上げたレトルトカレー。日本カレー特有のコクと旨味にブルダックソースの辛さを加えることで、新しい味わいを楽しむことができる。温かいご飯と合わせて楽しめるのはもちろん、とんかつやコロッケ、からあげなどの揚げ物料理と組み合わせることで、カレーの辛さと揚げ物の香ばしさが調和した、より満足感のある味わいを楽しむことができる。
また、レトルトパウチのまま電子レンジで約1分温めるだけで手軽に食べられる点も特長で、忙しい日常の中でも簡単にブルダックカレーを楽しめる商品となっている。